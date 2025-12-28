Aktuelle Seite: Home > Sport > Kyrgios bezwingt Sabalenka im Duell der Geschlechter
Sabalenka und Kyrgios wurden danach auch geehrt

Kyrgios bezwingt Sabalenka im Duell der Geschlechter

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 19:26 Uhr
Sabalenka und Kyrgios wurden danach auch geehrt
APA/APA/AFP/POOL/AMR ALFIKY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Australier Nick Kyrgios hat den mit Spannung erwarteten Geschlechterkampf “Battle of the Sexes” im Tennis gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ohne große Probleme gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag im wenig spektakulären Show-Event in Dubai gegen die drei Jahre jüngere Belarussin mit 6:3,6:3 durch. Der dauerverletzte Kyrgios hat seit März kein offizielles Match mehr auf der Tour bestritten und ist in der Weltrangliste nur auf Platz 671 zu finden.

“Ich habe einen großen Kampf geliefert”, sagte Sabalenka dennoch und bot dem Wimbledonfinalisten von 2022 indirekt einen Rückkampf an: “Ich liebe Revanchen und ich liebe Herausforderungen. Ich würde es lieben, noch einmal zu spielen.” Kyrgios zollte seiner Gegnerin großen Respekt: “Sie ist so ein großer Champion.”

Dass der Spaß und nicht der Ernst im Vordergrund stand, zeigte schon der Einlauf von Sabalenka im Glitzer-Anzug zum Song “Eye of the Tiger”. In einer Pause tanzte die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin auch für das Publikum, zu dem auch Brasiliens Ex-Fußballstar Ronaldo gehörte. Es gab ein paar Änderungen im Vergleich zu normalen Matches. So hatten beide nur einen Aufschlag. Es gab keine Seitenwechsel, da die Spielfeldseite von Sabalenka um neun Prozent kleiner als die von Kyrgios war.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
Kommentare
69
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
Kommentare
65
„Emir von Katar bald auf Olympia-Skiurlaub in Südtirol“
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
29
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Kommentare
22
Schüsse und Crash in der Weihnachtsnacht
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
18
Beißender Geruch führt Carabinieri auf die Spur eines Drogendealers
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 