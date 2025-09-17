Aktuelle Seite: Home > Sport > Laia Pichler kürt sich zur Trial-Europameisterin
Mit 31 Punkten

Laia Pichler kürt sich zur Trial-Europameisterin

Mittwoch, 17. September 2025 | 16:51 Uhr
Pichler_Laia_Torrebelvicino_17_9_2025
infotrial.it
Von: luk

Torrebelvicino – Eine herausragende Leistung zeigte Laia Pichler in der International Woman Cup der Trial-Europameisterschaft in Torrebelvicino. Die Pilotin des Trial Team Südtirol sicherte sich mit 31 Punkten den Europameistertitel, knapp vor Clara Petz (32 Punkte) und Valerie Falbesoner (39 Punkte).

Mit Geschick, Konzentration und großer Entschlossenheit bestätigte Pichler ihr Talent und ihre Rolle als Aushängeschild des italienischen Frauen-Trialsports. Der Sieg der Südtirolerin ist ein klarer Beweis für den stetigen Fortschritt von Laia Pichler und ihre wachsende Wettbewerbsfähigkeit auf europäischem Niveau.

Bezirk: Bozen

