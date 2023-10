Laibach beendet die Siegesserie der Wölfe

Bruneck – Nach dem spektakulären Derbysieg des HCP in Bozen gastiert heute Olimpija Laibach in der Intercable Arena. Als Tabellenführer gehen die Hausherren natürlich als Favorit in das Spiel, es ist jedoch Vorsicht geboten, denn die Slowenen haben alle drei bisherigen Auswärtsspiele gewonnen. Beim HCP steht wieder der Matchwinner vom Freitag Andi Bernard zwischen den Pfosten und Arvin Atwal erhält eine Pause – für ihn rückt Ivan Althuber ins dritte Verteidigerpärchen.

Im Startdrittel merkt man den Wölfen die “Derbymüdigkeit” an, es fehlt etwas die bisher gewohnte Spritzigkeit und Passgenauigkeit. In der Startminute kreuzt Sill gefährlich vor Gästegoalie Horak auf, dieser entschärft jedoch seinen Schlagschuss. Danach plätschert das Spiel ohne große Aufreger dahin, bis die Gäste zu einem ersten Powerplay kommen. Hier muss Bernard erstmals bei einem Fanghandsave gegen Rok Kapel sein ganzes Können auspacken. Die Drachen bleiben auch nach Ablauf der Strafe aufsässig und als der Ex Sterzinger Trevor Gooch in der 9. Minute einen Schuss von Bicevskis entscheidend abfälscht ist auch Bernard machtlos – das 1:0 für die Gäste. Der HCP tut sich auch in der Folge schwer Druck auf das Tor der Slowenen aufzubauen, die einzige größere Chance (Direktabnahme Petan in Überzahl) vereitelt Lukas Horak.

Im Mitteldrittel kommen die Wölfe etwas aggressiver aus der Kabine, beißen sich jedoch in der Startphase etliche Male am starken Horak im Tor der Slowenen die Zähne aus. Und so kommt es wie es kommen muss, kurz vor Ablauf eines ansonsten harmlosen Powerplays der grünen Drachen kommt Kapel vom linken Bullypunkt frei zum Schuss und überrascht Bernard am kurzen Eck zum 2:0. In der Folge überschlagen sich die Ereignisse, in der 36. Minute fälscht Deluca einen Blueliner von Kasastul zum 1:2 Anschlusstreffer ab. Nur eine Minute später nutzen die Slowenen einen Zuordnungsfehler in der schwarz-gelben Abwehr aus und Gooch baut die Führung der Slowenen nach einem Diagonalpass von Magovac wieder auf zwei Tore aus. Wieder eine Zeigerumdrehung später gelingt Petan mit einem präzisen Handgelenksschuss erneut der Anschlusstreffer zum 2:3. Kurz vor der Sirene hat Mantinger in Unterzahl sogar noch den Ausgleichstreffer auf dem Schläger, es bleibt jedoch bei der knappen Gästeführung zur zweiten Pause.

Im Schlussdrittel versuchen die Hausherren noch einmal alles und setzen Laibach gleich unter Druck, die eisläuferisch starken Gäste spielen jedoch defensiv sehr aufmerksam und lassen nicht viel zu. In der 47. Minute neutralisiert Horak einen Handgelenksschuss von Kasastul aus aussichtsreicher Position, vier Minuten später verfehlt Frycklund nach einem scharfen Querpass vor dem leeren Tor die Scheibe. In der 57. Minute macht Hannoun alles richtig, spielt die gesamte Abwehr der Slowenen samt Tormann aus, kann den Puck jedoch nicht mehr im Tor unterbringen. Die Zeit verrinnt unerbittlich, in der Schlussoffensive riskiert der HCP etwas zu viel und Ziga Pance nutzt einen Puckverlust der Wölfe in der Verteidigungszone zum vorentscheidenden 2:4 aus.

Damit ist die erste Niederlage nach einer tollen Siegesserie des HCP besiegelt, jedoch gibt es bereits am Dienstag die Chance zur Rehabilitation: In Salzburg kommt es um 19.15 Uhr zum “Gipfeltreffen” der Liga, bei dem die Tabellenführung ausgespielt wird. Das nächste Heimspiel folgt dann am Freitag gegen die Graz 99ers.