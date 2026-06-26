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Laimer bleibt beim FC Bayern

Laimer verlängert bis 2029 bei Bayern München

Freitag, 26. Juni 2026 | 23:16 Uhr
Laimer bleibt beim FC Bayern
APA/APA/dpa/Tom Weller
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Von: APA/dpa

Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch bei Bayern München. Wie der Pay-TV-Sender Sky am Freitag berichtete, haben sich der ÖFB-Teamspieler und der deutsche Doublesieger auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt. Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Die Verlängerung sei “noch nicht ganz offiziell”, erklärte Laimer am Freitag vor Österreichs WM-Spiel gegen Algerien in Kansas City. “Es schaut nicht schlecht aus.”

Der ursprüngliche Kontrakt des 29-Jährigen läuft noch bis Sommer 2027. Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Salzburger, der 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.

Langer Vertragspoker

Vor kurzem hatte bereits das Fachmagazin “kicker” berichtet, dass die Vertragsverlängerung bevorstehe und sich der lange Poker dem Ende nähere. Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinandergelegen haben.

“Grundsätzlich ist es im Fußball normal, dass immer so viele Sachen von außen kommen, von draußen geschrieben werden – in den letzten Wochen und Monaten auch über meine Person”, kommentierte Laimer. “Das gehört mittlerweile ein bisschen dazu im Fußball.” Er sei aber immer “relativ entspannt” gewesen. “Ich lese nicht so viel, was geschrieben und gesagt wird, weil das bringt mir auch nichts”, meinte der 59-fache Internationale. Er ziehe seine Kraft aus seinem Umfeld und seiner Familie. “Da hat sich nie etwas geändert.”

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