Aktuelle Seite: Home > Chronik > Eine Mio. Euro verschwunden – Vertrauen zerstört
Betrugsskandal um Hausverwalterin aus Bozen

Eine Mio. Euro verschwunden – Vertrauen zerstört

Freitag, 26. Juni 2026 | 09:55 Uhr
Beim Budget muss es diesmal besonders schnell gehen
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Eine ehemalige Kondominiumsverwalterin aus Bozen soll über einen Zeitraum von rund zehn Jahren mehr als eine Million Euro veruntreut haben. Betroffen sind laut der Zeitung Alto Adige mindestens sechs bis sieben Wohnanlagen in Bozen, am Karerpass und im Fassatal.

Die 60-Jährige soll Gelder, die für Betriebskosten und Instandhaltungsarbeiten bestimmt waren, für private Luxus-Ausgaben verwendet und teils auf Konten von Angehörigen überwiesen haben. Um die Unterschlagungen zu verschleiern, sollen Geldbeträge zwischen den Konten verschiedener Mehrfamilienhäuser verschoben sowie gefälschte Kontoauszüge und Abrechnungen erstellt worden sein. Dabei profitierte die Beschuldigte davon, dass viele der Wohnungen als Ferienwohnungen genutzt wurden und die Eigentümer außerhalb der Provinz lebten.

Aufgedeckt wurde der mutmaßliche Betrug erst, als Versorgungsunternehmen wegen ausbleibender Zahlungen Leistungen einstellten – etwa die Heizung abgedreht wurde – und neue Verwalter die Buchhaltung überprüften. Allein in einem Kondominium im Fassatal sollen rund 240.000 Euro fehlen, in einer Wohnanlage am Karerpass weitere 315.000 Euro.

Die Beschuldigte ist inzwischen untergetaucht und erschien zuletzt nicht mehr vor Gericht. Das Landesgericht Bozen hat die Versteigerung ihrer Immobilien in Bozen und Welschnofen angeordnet. Zudem droht ihr ein Strafverfahren. Medienberichten zufolge soll sie sich möglicherweise in der Toskana aufhalten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Kommentare
47
Grüne wollen in Bozen Speed-Check-Boxen reaktivieren
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Kommentare
45
Elektro statt Krach im Safety Park: Wie sich die Motocross-Piste verändern soll
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Kommentare
44
Jetzt ist ein Ende der Hitzewelle in Sicht
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Kommentare
38
Zukunft des Club Max: Brixen sucht gemeinsame Lösungen fürs Nachtleben
Häftling in Bozen auf der Flucht
Kommentare
38
Häftling in Bozen auf der Flucht
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 