Lainer-Rückkehr von Mönchengladbach nach Salzburg perfekt

Von: apa

Stefan Lainer kehrt nach sechs Jahren von Borussia Mönchengladbach zu Red Bull Salzburg zurück. Der 32-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2027, gab der österreichische Fußball-Vizemeister am Sonntag bekannt. Der 39-fache ÖFB-Teamspieler wird den Bullen bereits beim Vorbereitungsstart auf die Club-WM am Montag zur Verfügung stehen. Das Turnier in den USA beginnt kommendes Wochenende, Salzburg steigt am 18. Juni ins Geschehen ein.

Lainer war 2019 für kolportierte zwölf Millionen Euro nach Gladbach gewechselt, beim deutschen Bundesligisten in der vergangenen Saison aber nicht mehr Stammspieler. Mit seiner Erfahrung soll er den nach Identifikationsfiguren suchenden Salzburgern wieder in die Erfolgsspur helfen. “Zu Stefan Lainer muss ich nicht mehr viel sagen, wir wissen alle, was wir uns von ihm erwarten können: unermüdlichen Einsatz und großen Willen”, erklärte Salzburgs Sportdirektor Rouven Schröder.

Dazu komme die große Erfahrung. Lainer hat in seinen sechs Jahren in Deutschland 163 Pflichtspiele für Mönchengladbach bestritten. Im ÖFB-Team war er nach einer 2023 überwundenen Krebserkrankung zuletzt im März 2024 gegen die Slowakei (2:0) im Einsatz. Seine zweite EM-Teilnahme verpasste er knapp, Teamchef Ralf Rangnick strich ihn bei der letzten Kaderreduktion aus dem Aufgebot.

Gladbach kam Wechselwunsch nach

In der vergangenen Saison absolvierte Lainer 21 Ligapartien für Gladbach, den Großteil davon allerdings als Einwechselspieler. Schon im Winter hatte er mit einer Rückkehr nach Salzburg geliebäugelt. Nun kam es zu einer Einigung mit den Deutschen, bei denen er noch ein Jahr unter Vertrag gestanden wäre. “Er kam mit dem Wunsch nach Veränderung aufgrund der gesunkenen Einsatzzeiten auf uns zu und wir freuen uns, dass es uns gemeinsam gelungen ist, eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden”, erklärte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

“Dieser Schritt zurück in die Heimat ist für mich eine tolle Chance, bei etwas Großem dabei zu sein”, sagte Lainer in einer Salzburg-Aussendung. Sein Ziel sei es, alles dafür zu tun, dass der Club wieder auf höchstem Niveau spiele. “Am besten in der Champions League.” In dieser hat der Sohn von Ex-Nationalspieler Leo Lainer 2020/21 mit Gladbach acht Partien absolviert – mit Salzburg aber noch keine. Lainer: “Ich will ein wichtiger Teil sein, wenn wir in die Erfolgsspur zurückfinden. Insgesamt sehe ich hier in Salzburg viel Potenzial, das es abzurufen gilt.” Lainer wird bei den Bullen laut Clubangaben seine alte Nummer 22 tragen. “Er ist für uns einer unserer Führungsspieler, der nicht nur auf dem Spielfeld vorangehen wird, sondern auch in der Kabine”, meinte Schröder.

Geprägt hat Lainer seine Erkrankung an Lymphknotenkrebs, die ihn im Herbst 2023 zu einer halbjährigen Pause gezwungen hatte. Sein Comeback im Jänner 2024 im Ligaspiel gegen Augsburg bezeichnete der Salzburger als das “emotionalste Spiel” seiner Karriere. Auch in Mönchengladbach hat man es nicht vergessen. “Die sechs Jahre bei Borussia waren sportlich wie privat eine unheimlich intensive Zeit mit vielen Höhen und ein paar Tiefen”, sagte Lainer zum Abschied. “Ich möchte mich beim Verein für die tolle Unterstützung bedanken und werde besonders meine Mannschaftskollegen und die grandiosen Fans vermissen. Es war mir eine Ehre.”