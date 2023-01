Lambacher/Lambacher setzten ihre Siegesserie fort

Jaufental – Die Brüder Patrick und Matthias Lambacher (ITA) geben derzeit im Doppelsitzer den Ton an. Beim FIL Weltcup im Naturbahnrodeln am Freitag in Jaufental/Val Giovo (ITA) setzten sie ihre Siegesserie fort und feierten nach dem Doppelsieg in Winterleiten (AUT) zum Saisonauftakt im Dezember ihren dritten Sieg in Folge.

Bei der Weltcuppremiere auf der „Tonnerboden“-Bahn im Wipptaler Rodelzentrum in Jaufental/Val Giovo jubelten die Gastgeber. Im Doppelsitzer gab es einen Dreifachsieg für die „Azzurri“. Lambacher/Lambacher lagen – wie schon in Winterleiten – nach dem ersten Lauf an zweiter Stelle, nur 0,26 Sekunden hinter den Führenden Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA). Im Finale gingen Lambacher/Lambacher volles Risiko, fuhren in allen drei Sektoren Bestzeit und sicherten sich in 1.50,29 Minuten ihren dritten Saisonsieg. Die Halbzeitführenden Pigneter/Clara holten mit einem Rückstand von 0,15 Sekunden Platz zwei, vor ihren jungen Teamkollegen Mathias Troger/Daniel Gruber (+1,67 Sekunden). Für das Duo Troger/Gruber war es der erste Start im Doppel im Weltcup.

„Wir nehmen uns jedes Mal vor, bereits im ersten Lauf gut zu fahren, aber so wie es ausschaut, klappt das noch nicht so ganz. Dafür sind wir im Entscheidungslauf umso stärker“, analysiert Patrick Lambacher. Der Gesamtweltcup ist noch kein Thema: „Wir konzentrieren uns auf das nächste Rennen, abgerechnet wird beim Finale“, so Matthias Lambacher.

„Die Bahn hier ist relativ einfach, und deshalb ist es besonders schwierig, hier zu gewinnen“, erklärt Pigneter und fügt hinzu: „Für die Zuschauer sind solche Zweikämpfe schön, für uns ein bisschen weniger.“

Detail am Rande: Pigneter/Clara feierten in der Saison 2006/2007 ihren ersten Weltcupsieg. Seitdem ist es erst das dritte Mal (2006/07, 2016/17 und 2022/23), dass die Rekordsieger (65 Siege) drei Rennen hintereinander nicht gewinnen konnten.

Am Samstag ab 14.00 Uhr geht es mit dem nächsten Doppelsitzerrennen weiter, ab 18.00 Uhr folgt das Nachtrennen mit den Entscheidungen im Einsitzer Herren und Einsitzer Damen. Am Sonntag stehen in Jaufental/Val Giovo ab 10.00 Uhr die weiteren Rennen (Einsitzer Herren/Einsitzer Damen) auf dem Programm. Alle Rennen werden im Livestream auf der Homepage www.fil-luge.org übertragen.

Top-5 Doppelsitzer Jaufental/Val Giovo (ITA)

1. Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) 1.50,29 Minuten

2. Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) +0,15 Sekunden

3. Mathias Troger/Daniel Gruber (ITA) +1,67 Sekunden

4. Matevz Vertelj/Vid Kralj (SLO) +3,52 Sekunden

5. Peter Neupauer/Dominik Neupauer (SVK) +6,95 Sekunden

Top-3 Doppelsitzer Gesamtwertung

1. Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) 300 Punkte

2. Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) 255

3. Matevz Vertelj/Vid Kralj (SLO) 180

Das Programm des FIL Weltcups im Naturbahnrodeln in Jaufental/Val Giovo

Samstag, 14.01.2023

Erster Wertungslauf Doppelsitzer (14.00 Uhr)

Finallauf Doppelsitzer (15 Uhr), anschließend Siegerehrung

Erster Wertungslauf Einsitzer Herren (18.00 Uhr)

Erster Wertungslauf Einsitzer Damen (18.50 Uhr)

Finallauf Einsitzer Herren (19.30 Uhr)

Finallauf Einsitzer Damen (20.15 Uhr), anschließend Siegerehrungen

Sonntag, 15.01.2022

Erster Wertungslauf Einsitzer Herren (10.00 Uhr)

Erster Wertungslauf Einsitzer Damen (11.00 Uhr)

Finallauf Einsitzer Herren (11.45 Uhr)

Finallauf Einsitzer Damen (12.30 Uhr), anschließend Siegerehrungen