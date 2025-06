Landesmeisterschaften 2025 in Kaltern

Von: Ivd

Kaltern – Die Landesmeisterschaften im Tennis fanden in der vergangenen Woche beim TC Kaltern in Altenburg statt und boten sowohl sportlich als auch organisatorisch Höchstleistungen. Gastgeber Brigitte Abram, Maurizio Borsa und Schiedsrichter Ezio Bosin sorgten für einen reibungslosen Turnierverlauf.

Zu den großen Gewinnern des Wochenendes zählten Manuel Pavia (SV Lana), der das Herren-OPEN-Finale gegen Lokalmatador Lukas Palla (TC Kaltern) mit 6:4, 6:4 gewann, sowie Ruth Malojer (TC Tramin), die nicht nur das Damen-OPEN dominierte, sondern auch in der 3. Kategorie triumphierte – dort besiegte sie die favorisierte B1-Spielerin Linda Bortolameolli (TC Rungg) mit 6:3, 6:3.

Die Titel in den unteren Kategorien gingen an Armin Mayr (FC Gries) in der dritten Herren-Kategorie und an Daniel Cleva (TC Rungg) in der vierten Kategorie. Bei den Damen der vierten Kategorie setzte sich Manuela von Gelmini (TC Rungg) im Finale gegen Hannah Andergassen (TC Kaltern) durch.

Im Herren-Doppel triumphierten Andrea Borsa / Daniele Faustini, während im Mixed-Doppel das Geschwisterpaar Moritz und Julia Trocker (Völs) nach einem spannenden Match-Tiebreak siegte. Der TC Kaltern erwies sich einmal mehr als idealer Austragungsort für die Landesmeisterschaften und bot beste Bedingungen für hochklassigen Tennissport.