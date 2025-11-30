Aktuelle Seite: Home > Sport > Langläufer Vermeulen starker Massenstart-Fünfter in Ruka
Mika Vermeulen in ausgezeichneter Frühform

Langläufer Vermeulen starker Massenstart-Fünfter in Ruka

Sonntag, 30. November 2025 | 11:06 Uhr
Mika Vermeulen in ausgezeichneter Frühform
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Langlauf-Ass Mika Vermeulen hat am Sonntag beim Massenstart-Weltcup-Rennen in Ruka lange Zeit um den Sieg mitgekämpft. Nach langer Führung gemeinsam mit dem Schweden Edvin Anger fiel der Steirer im Finish noch auf den fünften Platz zurück. Der Sieg ging an den Norweger Harald Östberg Amundsen nach 44:42,5 Minuten vor seinem Landsmann Einar Hedegart (+1,9) und Anger (+2,3). Vermeulen fehlten 8,4 Sekunden auf den Sieger bzw. 6,1 auf Platz drei.

Vermeulen hatte am Freitag schon zum Saison-Auftakt über 10 km klassisch gleich mit Rang drei aufgezeigt. Zwei Tage später war der erste österreichische Sieg seit Christian Hoffmann 2004 in Pragelato keine Utopie: Nach 16 von 20 Kilometern führte Vermeulen unmittelbar vor Anger, die Verfolgergruppe war noch 13 Sekunden zurück. Doch rund 1,2 km vor dem Ziel hatten die starken Norweger den Anschluss geschafft.

“Schade. Wir haben es probiert. Ich habe gleich gemerkt, es ist so schnell, fast unmöglich. Wir waren insgesamt ein bisschen zu schwach”, resümierte Vermeulen im ORF-TV. “Ich habe schon daran geglaubt, als wir die letzte Runde raufgelaufen sind.” Doch es sei sehr windig gewesen. “Wir haben jedes Mal nach der langen Abfahrt gute vier, fünf Sekunden verloren auf die Truppe”, erklärte der Steirer. Er habe sich nichts vorzuwerfen. “Das sind überhaupt nicht meine Verhältnisse. Der Sieg, wenigstens das Stockerl war das Ziel, das habe ich leider nicht erreicht.” Als weiterer Österreicher kam Tobias Ganner als 43. in die Punkteränge.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
76
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
31
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
28
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Kommentare
21
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
17
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 