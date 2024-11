Laura Mair scheitert in Runde 2  

Von: ka

Wolkenstein – Der zweite Spieltag des Raiffeisen ITF Val Gardena Südtirol mit 40.000$ hatte es in sich: Während für die Lokalmatadorin Laura Mair nach einer beherzten, aber letztlich chancenlosen Vorstellung in der zweiten Runde Endstation war, sorgte die erst 16-jährige Tyra Grant mit einem spektakulären Sieg für die größte Überraschung des Tages.

Die Südtirolerin Mair, derzeit auf Rang 806 der WTA-Weltrangliste geführt, unterlag der Kanadierin Stacey Fung (WTA 253) mit 3:6, 2:6. Trotz eines engagierten Starts konnte Mair der Routine und Stabilität der 27-jährigen Nordamerikanerin nicht genug entgegensetzen. Fung sicherte sich in Satz 2 nach einem 0:2 sechs Spiele in Serie und damit das Match in nur 75 Minuten. Dennoch zeigte sich die 21-jährige Spielerin des TC Gherdeina nach dem Match optimistisch: „Sie hat viel Druck gemacht. Ich musste deshalb viel riskieren und machte so den einen oder anderen Fehler zu viel. Ich bin aber froh, nach zwei Monaten wieder schmerzfrei spielen zu können.“ Nach ihrer langen Schulterverletzung feierte Mair bei ihrem Heimturnier ein wichtiges Comeback.

Fung trifft nun im Viertelfinale auf die an Nummer zwei gesetzte Kroatin Lea Bošković (WTA 185). Kroatien, ohnehin eine Tennisnation mit aufstrebendem Potenzial, ist als einzige Nation mit zwei Spielerinnen im Viertelfinale vertreten.

Der große Glanzmoment des Tages gehörte Tyra Grant. Die Amerikanerin, die auf Rang 916 der WTA rangiert, schlug in einem hochklassigen Match die topgesetzte Kathinka von Deichmann (WTA 172) mit 6:1, 3:6 und 6:2. Grant, die sieben Jahre in der renommierten Piatti Tennis Academy an der Seite von Jannik Sinner trainierte, zeigte eine erstaunliche Reife und spielte mit ihrem unbändigen Offensivdrang. Ihr aggressiver Spielstil und ihre mentale Stärke erinnerten an ihre gemeinsamen Trainingseinheiten mit Sinner, wie früher immer bei Trainingscamps im Sommer auf Elba.

Neben Grant schaffte es nur eine weitere ungesetzte Spielerin ins Viertelfinale: Lina Gjorcheska aus Nordmazedonien bewies Kampfgeist und drehte ein 5:7 im ersten Satz gegen Amarni Banks in ein souveränes 6:3, 6:2. Gjorcheska, die als beste Spielerin ihres Landes gilt, ist mit ihren 30 Jahren eine erfahrene Größe im internationalen Tenniszirkus. Erfahrene Favoritinnen im Rennen Unterdessen setzte sich Viktoria Hruncakova, die kürzlich noch beim Billie Jean King Cup für die Slowakei antrat, souverän durch. Die ehemalige Nummer 43 der Welt demonstrierte eindrucksvoll, warum sie nach wie vor eine gefährliche Gegnerin ist. Tena Lukas aus Kroatien komplettierte das kroatische Erfolgsduo, indem sie die letzte verbliebene Italienerin im Feld, Federica Urgesi, aus dem Turnier warf.

Mit einem Mix aus aufstrebenden Jungstars und erfahrenen Profis verspricht das Viertelfinale am Donnerstag des Turniers hochspannend zu werden. Alle Augen richten sich jedoch auf Tyra Grant, die jüngste Spielerin im Feld, deren Performance bereits jetzt als das Highlight des Turniers gilt. Das Finale ist für Samstag angesetzt.