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Leclerc mit der Trainingsbestzeit in Miami

Leclerc mit Bestzeit im einzigen Miami-Training

Freitag, 01. Mai 2026 | 19:54 Uhr
Leclerc mit der Trainingsbestzeit in Miami
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
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Von: APA/dpa

Charles Leclerc hat bei der Rückkehr der Formel 1 nach einer fünfwöchigen Pause die Bestzeit im einzigen freien Training in Miami aufgestellt. Der Ferrari-Pilot aus Monaco verdrängte am Freitag in der wegen der Regelanpassungen auf 90 Minuten verlängerten Einheit Red-Bull-Star Max Verstappen in 1:29,310 Min. auf den zweiten Rang (+0,297 Sek.). Dritter wurde Vorjahresgewinner Oscar Piastri im McLaren (+0,448), WM-Leader Kimi Antonelli belegte im Mercedes den fünften Platz.

Es war das einzige Training vor der Sprint-Qualifikation (22.30 Uhr MESZ/live ORF 1 und Sky) im Miami International Autodrome. Wegen des Iran-Kriegs waren die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt worden. In der Auszeit wurden Reglement-Anpassungen implementiert, nachdem es vor allem am Qualifying und dem Thema Sicherheit teils heftige Kritik gegeben hatte.

Das Training verlief ohne große Aufreger. Antonelli musste seinen Mercedes aber wegen Problemen an der Antriebseinheit vorzeitig abstellen. Mercedes-Teamkollege George Russell wurde Sechster, ihn irritierte Motorenlärm. “Er macht Geräusche wie eine Dampflok”, wunderte sich der WM-Zweite aus England. Verstappen klagte indes mehrmals über Probleme bei der Schaltung.

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