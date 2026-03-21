Leichtathlet Gruen mit gutem Halbmarathon-Test für VCM

Von: apa

Leichtathlet Aaron Gruen hat am Samstag bei einem Halbmarathon in Congers im US-Bundesstaat New York in 1:02:03 Stunden Rang zwei erreicht. Erst im Finish wurde er von dem dauerhaft mit einigem Abstand hinter ihm gelaufenen Puerto-Ricaner Hector Pagan um acht Sekunden distanziert. Für Grün war das Antreten beim “Project 13.1” ein Test für den für 19. April angesetzten Vienna City Marathon (VCM).

“Mein Ziel war es, ein konstantes, hohes Tempo zu laufen. Das ist gelungen. Es war ein gutes Training, ich bin für Wien in guter Form”, wurde Gruen in einer Aussendung zitiert. Er sei solo gelaufen, so könne es auch beim VCM sein. “Darauf bin ich vorbereitet.” Seinen ÖLV-Rekord hat der 27-Jährige am 11. Jänner mit 61:14 Min. fixiert. Nun sei er aber für einen Halbmarathon nicht in Topform, sondern in der Marathon-Vorbereitung. Vor einer Woche war Gruen bei einem Halbmarathon in New Bedford in 1:03:25 – jedoch mit einer anderen Zielsetzung – ebenfalls Zweiter geworden.