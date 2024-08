Leipzig, BVB im Pokal weiter- Freiburgs Adamu trifft doppelt

Von: apa

Die Bundesliga-Topclubs RB Leipzig und Borussia Dortmund sind am Samstag mit klaren Erfolgen in die zweite Runde des deutschen Fußball-Pokals eingezogen. Leipzig siegte mit Teamspieler Nicolas Seiwald trotz Rückstandes nach zwei Minuten bei Drittligist Rot-Weiß Essen 4:1, mit demselben Resultat gewann der BVB mit Marcel Sabitzer bei Viertligist Phönix Lübeck. Junior Adamu traf bei Freiburgs 4:0-Sieg in Osnabrück indes doppelt.

Auch die weiteren Bundesligisten Mönchengladbach, Heidenheim, Union Berlin und Kiel stiegen am Samstag auf. Bei Gladbach feierte Neuzugang Kevin Stöger sein Pflichtspieldebüt. Mit dem Österreicher in der Startelf gewannen die “Fohlen” in Aue 3:1. Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger Paul Wanner durfte bei Heidenheims 4:0 in Villingen einen Treffer bejubeln.

Lange zittern mussten Kiel und Union Berlin. Den Kielern gelang mit Benedikt Pichler bei Alemannia Aachen erst in der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 3:2. Union mühte sich beim Startelfdebüt von Leopold Querfeld zu einem 1:0-Erfolg beim Greifswalder FC. Zweitligist Greuther Fürth siegte bei Schott Mainz mit 2:0, der Österreicher Marlon Mustapha traf zum Endstand.