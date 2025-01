Leipzig siegt gegen Bremen auch dank Baumgartner-Ligator

Von: apa

RB Leipzig hat einen erfolgreichen Start ins Jahr 2025 realisiert. Die Truppe von Coach Marco Rose setzte sich am Sonntag zu Hause gegen Werder Bremen auch dank eines Treffers von Christoph Baumgartner (90.) mit 4:2 durch und liegt auch nach der 16. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga auf Tabellenrang vier. Nicolas Seiwald spielte als rechter Teil der Dreier-Abwehrkette durch, Baumgartner kam ab der 65. Minute zum Zug. Xaver Schlager fehlte wegen einer Knieverletzung.

Vor der Pause war Xavi Simons im Dress der Leipziger überragend, zweimal (24., 35.) traf er, beide Male konnte auch Werders Tiroler Marco Friedl die hohe Qualität des Niederländers im direkten Duell nicht verteidigen. Dazwischen hatte Mitchell Weiser (26.) nach sehenswerter Vorarbeit von Marco Grüll mit der Ferse getroffen. Seiwald war nicht nahe genug dran am Torschützen. Friedl blieb zur Pause in der Kabine, Grüll folgte ihm in der 67. Minute. Da stand es nach einem Treffer von Benjamin Sesko (47.) schon 3:1.

Beim 4:1 traf Baumgartner von der Strafraumgrenze überlegt ins Eck, es war der erste Ligatreffer des 25-jährigen Niederösterreichers in dieser Saison, der vierte in einem Pflichtspiel. Quasi im Gegenzug sorgte Oliver Burke (93.) noch für Ergebniskosmetik, Seiwald sah da neuerlich nicht gut aus. Bremen kassierte trotzdem nach vier Pflichtspielsiegen wieder einmal eine Niederlage. Daran konnte auch Romano Schmid nichts ändern, der im Mittelfeld durchspielte. Bremen ist weiter Achter, der Rückstand auf die Leipziger im Kampf um einen Champions-League-Startplatz wuchs auf fünf Zähler an.