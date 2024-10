Leipzigs Baumgartner mit Tor und Assist – Dortmund out

Von: apa

Christoph Baumgartner hat am Dienstag einen großen Anteil am Aufstieg von RB Leipzig ins Achtelfinale des deutschen Fußball-Cups gehabt. Der ÖFB-Teamspieler traf beim 4:2-Erfolg gegen den FC St. Pauli in der 17. Minute per Kopf zum 2:0 und bereitete das 3:1 von Doppel-Torschütze Yussuf Poulsen vor. Nicht mehr im Bewerb vertreten ist Borussia Dortmund. Der Champions-League-Teilnehmer kassierte mit einem 0:1 nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg den nächsten Rückschlag.

Damit durfte VfL-Coach Ralph Hasenhüttl über ein Heim-Erfolgserlebnis jubeln, genauso wie Offensivspieler Patrick Wimmer, der bis zur 70. Minute auf dem Platz stand. Bei den Verlierern wurde der angeschlagene Marcel Sabitzer in der 99. Minute eingewechselt, er war bei der Entstehung des entscheidenden Treffers von “Joker” Jonas Wind (116.) aufgrund eines verlorenen Zweikampfes nicht unbeteiligt. Für den BVB ging mit der dritten Pflichtspiel-Niederlage in Folge eine Serie von 13 Achtelfinal-Einzügen nacheinander zu Ende.

Beim Leipziger Sieg wurde Baumgartner in der 69. Minute ausgetauscht, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager fehlten weiter verletzt. Bei den Verlierern war David Nemeth nur Ersatz. Poulsen zeigte sich einmal mehr als DFB-Cup-Spezialist, nach 34 Einsätzen hält er bei 14 Toren und 15 Assists. Leipzig schneidet fix besser ab als vergangene Saison, als schon in Runde zwei das Aus gekommen war.

Keine Blöße gab sich Titelverteidiger Bayer Leverkusen beim 3:0-Heimsieg gegen Zweitligist SV Elversberg. Stürmer Patrik Schick mit einem Doppelpack (2., 9.) und Aleix Garcia (36./Freistoß) machten schon vor der Pause alles klar. Der VfB Stuttgart bezwang den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. Ebenfalls die Runde der letzten 16 erreichte der FC Augsburg durch einen 3:0-Sieg gegen den kriselnden Zweitligisten Schalke 04, der im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen die dritte Niederlage kassierte.

Das Aus kam für Holstein Kiel. Der bis zur 84. Minute eingesetzte Benedikt Pichler und Co. unterlagen beim 1. FC Köln, wo Dejan Ljubicic bis zur 77. Minute spielte, mit 0:3. Die SpVgg Greuther Fürth schied mit Marlon Mustapha (ab der 65.) mit 0:1 bei Jahn Regensburg aus. Der letzte verbliebene Regionalligist, Kickers Offenbach, verlor bei Zweitligist Karlsruher SC (ohne Christoph Kobald) mit 0:2. Das Achtelfinale wird am 3./4. Dezember gespielt, die Auslosung folgt am Sonntag.