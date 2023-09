Leonie Hofer lässt aufhorchen

Helsinki – Leonie Hofer vom AVS Passeier wurde bei der Jugend-Europameisterschaft im Lead-Klettern vierte und erzielte somit ihr bestes Ergebnis.

Am 15. und 16. September kletterten die besten Nachwuchs-Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 14 und 19 Jahren in der finnischen Hauptstadt Helsinki um die Europameistertitel im Leadklettern. In den Kategorien Juniorinnen/Junioren, Jugend A und Jugend B starten Athletinnen und Athleten aus 30 Länder. Vom AVS-Landeskader gingen Leonie Hofer vom AVS-Passeier und Samuel Perntaler vom AVS-Brixen an den Start.

Leonie Hofer ist kurzfristig für ihre Teamkollegin Vanessa Kofler eingesprungen und konnte ihr bestes internationales Jugendergebnis überhaupt erzielen. Sie wurde in der Kategorie Jugend A (also U18) vierte. Damit erreichte sie das zweitbeste Resultat der italienischen Mannschaft. Riccardo Vicentini aus der Lombardei wurde Dritter in der selben Kategorie.

Gewonnen hat in der Jugend A bei den Damen Noé Looser aus der Schweiz und bei den Herren Max Bertone aus Frankreich.

Samuel Perntaler wird in der Kategorie der Junioren 20.

Der Juniorcup in Südtirol startet am 14. und 15. Oktober mit einem Boulder-Bewerb im Kletterzentrum Vertikale in Brixen.

Hier die Juniorcuptermine 2023/24

14.-15.10.23 in BRIXEN – JC Boulder U12-U20

01.-03.12.23 in ARCO – JC Boulder U10 Team-U20

03.02.24 in SAN MARTINO DI CASTROZZA – RM Boulder

03.02.24 in PASSEIER – JC Lead U10 Team

04.02.24 in PASSEIER – JC Lead U12-U14

24.02.24 in CAVARENO – RM Lead

23.-24.03.24 in SEXTEN – JC Lead U12-U20

13.-14.04.24 in BRUNECK – JC Lead U10-U20

20.-21.04.24 in VILLAGNEDO – JC Speed U12-U20

03.-05.05.24 in MERAN – JC Boulder U10-U20

11.-12.05.24 in MEZZOLOMBARDO – JC Speed U10-U2

Gefördert wird der AVS-Landeskader vom Land Südtirol, von Salewa, Tiroler Versicherung und Alperia.