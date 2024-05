Letztes Heimspiel bringt drei Punkte

Von: ka

Eppan/Rungg – Die Formation unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta setzt sich im heimischen FCS Center im Rahmen des vorletzten Spieltags mit 2:1 (2:0) gegen Femminile Riccione Calcio durch.

Die FCS Women holen im letzten Heimspiel der Saison nochmals einen Sieg: die Mädels unter der Leitung von Mister Marco Castellaneta setzen sich im Rahmen des 29. und vorletzten Spieltags der nationalen Serie C (Kreis A) im heimischen FCS Center mit 2:1 (2:0) gegen Femminile Riccione Calcio durch. Fischer macht in der 16. Minute den Anfang: Varrone spielt einen Ball ins Zentrum der Box der Romagnole, wo Fischer die Hereingabe mit dem Oberkörper kontrolliert und mit links ins lange Eck trifft.

In Spielminute 28 der zweite Treffer für die Gastgeberinnen: Prearo setzt nach einer starken Einzelaktion Fischer in Szene, die im Anschluss Boaglio im Tor der Gäste umkurvt und zum 2:0 einschiebt. Nach dem Seitenwechsel kann Riccione in Person von Scarpelli nochmals verkürzen, sie klaut Ladstätter den Ball vom Fuß und trifft präzise ins Eck zum 2:1 (65.). In der Folge sind die Weißroten jedoch dem dritten Treffer näher als die Gäste dem Ausgleich, in der Schlussphase trifft Santin zunächst den Innenpfosten, ehe Bielak an der gegnerischen Torhüterin sowie der Querlatte scheitert. Somit bleibt es beim 2:1-Heimerfolg.

FC SÜDTIROL WOMEN – FEMMINILE RICCIONE CALCIO 2:1 (2:0)

FC SÜDTIROL: Fenzi, Varrone, Vuerich, Ladstätter, Oberhuber, Pföstl, Markart (86. Rieder),

Santin, Prearo (62. Bielak), Fischer (89. Sellemond), Stockner (79. Dorfmann)

Auf der Ersatzbank: Graus, Maloku, Breitenberger, Senoner

Trainer: Marco Castellaneta

FEMMINILE RICCIONE CALCIO: Boaglio, Bauce (70. Bonora), Calli (79. El Abassi), Costantini, Grillo, Mari (37. Scarpelli), Neddar, Pederzani, Remondini, Shipa, Tiberio (54. Saraniti)

Auf der Ersatzbank: Casarsa, Piazza

Trainer: Paolo Genovesio

SCHIEDSRICHTER: Marco Targhetta (Castelfranco Veneto) | Yoan Battan (Trient) & Alessandro Caricati (Conegliano)

TORE: 1:0 und 2:0 Fischer (16., 28.), 2:1 Scarpelli (65.)