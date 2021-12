Leuprecht und Domenici gewinnen

Bozen – Der Nikolaus-Cross-Lauf des Läuferclub Bozen zählt zu den ältesten Rennen im Südtiroler Wettkampfkalender. In der Landeshauptstadt waren 140 Läuferinnen und Läufer am Start. Besonders die U16- und U18-Rennen waren hochkarätig besetzt. Der SC Meran schickte einmal mehr eine starke Damentruppe ins Rennen. In der Altersklasse U18 setzte sich Berglauf-Spezialistin Lisa Leuprecht aus Lana vor ihren Meraner Teamkolleginnen Nike Frick und Emily Vucemillo durch. Im U16-Bewerb stand die Grödnerin Sofia Demetz, ebenfalls vom SC Meran, ganz oben. Das Podest komplettierten Vanessa Russo (Merano Atletica) und Julia Gamper (SC Meran). Lilian Marie Andres gewann den U14-Lauf über 1.600 m, bei den U12 siegte Klara Alber.

Auch bei den Buben wanderte ein Titel nach Meran: In der U16-Kategorie war David Agethle eine Klasse für sich. Ivan Domenici vom Südtirol Team Club siegte in der U18-Kategorie über 3.200 m, vor Lokalmatador Andreas Tiefenbrunner und Valentino Melle. Bei den U14 setzte sich Peter Thaler vom ASV Deutschnofen knapp vor Gabriel Burger durch, im U12-Rennen konnte sich Ivan Di Cello vom AS Merano behaupten.

Fünf Südtiroler bei Berglauf-Trainingslager

Insgesamt fünf Südtiroler standen hingegen im 17-köpfigen Aufgebot der italienischen Berglauf-Nationalmannschaft. Beim Trainingslager in Darfo Boario (Brescia) waren der 23-jährige Tierser Daniel Pattis sowie der fünf Jahre jüngere Grödner Samuel Demetz im Herrenteam am Start. Die drei SCM-Athletinnen Martina

Falchetti aus Gröden, Lisa Kerschbaumer aus Tramin und die Rablanderin Anna Hofer trainierten mit den „Azzurre“.

Ergebnisse Nikolaus-Cross Bozen

Buben

U18 – 3200m

1. Ivan Domenici (Südtirol Team Club) 10.46 Minuten

2. Andreas Tiefenbrunner (LC Bozen) 10.54

3. Valentino Luca Melle (Südtirol Team Club) 10.55

U16 – 2400m

1. David Agethle (SC Meran) 8.15

2. Simon Olivetto (Südtiroler Laufverein) 8.37

3. Manuel Lopez (ASV Sterzing) 8.43

U14 – 1600 m

1. Peter Thaler (ASV Deutschnofen) 5.55

2. Gabriel Burger (Merano Atletica) 5.58

3. Leo Danzi (LC Bozen) 6.10

U12 – 1000m

1. Ivan Di Cello (AS Merano) 4.21

2. Alessandro Lorenzon (SAB) 4.23

3. Jacopo Bonapace (LC Bozen) 4.25

Mädchen

U18 – 2900m

1. Lisa Leuprecht (SC Meran) 10.25 Minuten

2. Nike Frick (SC Meran) 10.48

3. Emily Vucemillo (SC Meran) 10.54

U16 – 2100m

1. Sofia Demetz (SC Meran) 8.03

2. Vanessa Russo (Merano Atletica) 8.12

3. Julia Gamper (SC Meran) 8.46

U14 – 1600 m

1. Lilian Marie Andres (SC Meran) 6.07

2. Eva Schrott (SC Meran) 6.08

3. Sinah Bachmann (Südtirol Team Club) 6.09

U12 – 1000m

1. Klara Alber (SC Meran) 4.11

2. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 4.15

3. Angelica Flaim (SAF Bolzano) 4.20