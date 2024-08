Liverpool gewinnt auch zweites Ligaspiel unter Slot 2:0

Von: APA/Reuters

Liverpool hat auch sein zweites Saisonspiel in der englischen Fußball-Premier-League 2:0 gewonnen. Die “Reds” setzten sich am Sonntag bei der Heimpremiere von Neo-Trainer Arne Slot gegen Brentford ungefährdet durch. Luis Diaz traf nach einem Gegenstoß ins Kreuzeck (13.). Das zweite Tor erzielte Mohamed Salah (70.), der schon beim Auftakterfolg in Ipswich erfolgreich gewesen war. Erster echter Härtetest für Liverpool wird nächsten Sonntag der Klassiker bei Manchester United.

Seit 1991 hatte kein Liverpool-Trainer, auch nicht Slots erfolgreicher Vorgänger Jürgen Klopp, seine ersten beiden Ligaspiele im Amt gewonnen. Neben dem Team des Niederländers halten nach zwei Runden auch Titelverteidiger Manchester City, Brighton und Vizemeister Arsenal beim Punktemaximum.

Chelsea schrieb mit einem 6:2-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers, bei denen Sasa Kalajdzic nach seinem Kreuzbandriss noch länger keine Option ist, unter Neo-Trainer Enzo Maresca erstmals in der Liga an. Überragender Mann war Noni Madueke, der nach der Pause mit einem lupenreinen Hattrick auf 5:2 stellte (49., 58., 63.). Zu allen drei Toren kam die Vorarbeit von Cole Palmer, der in der ersten Hälfte selbst getroffen hatte (45.).