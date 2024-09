Liverpool nach Sieg gegen Bournemouth an der Spitze

Von: apa

Liverpool hat sich in der Fußball-Premier-League zumindest für einen Tag an die Spitze gesetzt. Mit einem 3:0 gegen Bournemouth überholten die “Reds” vorläufig Titelverteidiger Manchester City, der am Sonntag im Schlager gegen Arsenal gefordert ist. Ein Doppelschlag von Luis Diaz (27., 29.) und Darwin Nunez (37.) sorgten für die drei Punkte von Liverpool am Samstag. Auch Aston Villa hält nach einem 3:1 gegen die Wolverhampton Wanderers wie die beiden Topteams bei 12 Punkten.

Zuvor hatte auch Chelsea über einen 3:0-Sieg gejubelt. Nicolas Jackson traf beim Erfolg gegen West Ham doppelt für die “Blues”. Der Londoner Stadtrivale Tottenham setzte sich gegen Brentford mit 3:1 durch. Newcastle United verlor unterdessen erstmals in dieser Saison. Gegen Fulham setzte es ein 1:3, damit verpassten die “Magpies” den Sprung ganz nach oben.