Liverpool sieben Punkte voran – ManCity und Chelsea patzen

Von: apa

Liverpool hat den Vorsprung in der englischen Fußball-Premier-League am “Boxing Day” auf sieben Punkte ausgebaut. Während der Spitzenreiter am Donnerstag in Anfield einen 3:1-Sieg über Leicester City feierte, verlor der Zweite Chelsea daheim gegen Fulham 1:2. Manchester City patzte beim Heim-1:1 gegen Everton neuerlich, Stadtrivale United bezog in Wolverhampton eine 0:2-Pleite. Oliver Glasners Crystal Palace erkämpfte in Bournemouth ein 0:0.

Newcastle besiegte Aston Villa 3:0 und schob sich unmittelbar vor Bournemouth an die fünfte Stelle. Tottenham verlor beim Überraschungsdritten Nottingham 0:1, West Ham gewann in Southampton mit 1:0.

In Liverpool gerieten die Gastgeber durch einen leicht abgefälschten Schuss von Jordan Ayew in Rückstand (6.). Ein Schlenzer von Cody Gakpo (45.+1), ein Abschluss aus kurzer Distanz von Curtis Jones (49.) und ein überlegter Schuss von Mohammed Salah ins lange Eck (82.) brachten die Wende. Liverpool liegt nun bei einem Spiel weniger nach Verlustpunkten gerechnet sogar schon zehn Zähler vor Chelsea.

Fulham drehte Partie gegen Chelsea im Finish

Gegen Fulham sorgte Starspieler Cole Palmer auf sehenswerte Art und Weise für das 1:0 (16.) für Chelsea. Die Gäste, die zuletzt auch gegen Arsenal und Liverpool gepunktet hatten, konterten jedoch durch Harry Wilson (82.) und Rodrigo Muniz (95.).

Einen Rückschlag setzte es auch für Manchester City. Bernardo Silva hatte für den Meister zwar auf 1:0 gestellt (14.), Iliman Ndiaye gelang aber der Ausgleich für die abstiegsbedrohten Gäste (36.). Citys Stürmerstar Erling Haaland scheiterte mit einem Elfmeter (53.) an Everton-Keeper Jordan Pickford. Bei seinem Kopfballtor direkt im Anschluss stand der Norweger im Abseits.

Die Truppe von Pep Guardiola ist damit nur Tabellensiebenter, hat in den vergangenen neun Ligaspielen lediglich fünf Punkte geholt und dabei einen Sieg geschafft. Seit vier Meisterschaftspartien ist der Club ohne vollen Erfolg.”Wir akzeptieren das. Das ist das Leben. Was musst du tun? Weitermachen”, betonte Guardiola.

Punkt für Crystal Palace nach “Spiel für den Mistkübel”

Glasner holte mit Crystal Palace bei Bournemouth ein torloses Remis, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt drei Punkte. “Ein Spiel für den Mistkübel, total langweilig”, urteilte Palace-Profi Marc Guehi.

Manchester United rutschte durch die Niederlage bei den Wanderers auf Rang 14 ab. Das 1:0 für Wolverhampton erzielte Matheus Cunha aus einem direkt verwandelten Corner (58.), für die Entscheidung sorgte Hwang Hee-chan (99.) aus einem Konter. Davor hatte United-Kapitän Bruno Fernandes Gelb-Rot gesehen (47.) und damit seinen dritten Ausschluss in dieser Saison hinnehmen müssen.

Eine schlimme Szene gab es im Duell zwischen Southampton und West Ham United (0:1): Gäste-Tormann Lukasz Fabianski musste nach einem Zusammenprall ausgewechselt und wegen einer Kopfverletzung mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Der 39-Jährige hatte nach einem Eckball nach knapp einer halben Stunde offenbar den Ellenbogen von Gegenspieler Nathan Wood ins Gesicht bekommen. Der 57-fache polnische Nationaltorwart wurde mehrere Minuten auf dem Rasen behandelt, konnte aber in der zweiten Hälfte schon wieder auf der Bank Platz nehmen.