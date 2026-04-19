Liverpool und Aston Villa holen in der Nachspielzeit Siege

Von: apa

Im Kampf um die Champions-League-Plätze haben Aston Villa und der FC Liverpool am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League wichtige Last-Minute-Siege gefeiert. Aston Villa verspielte zu Hause gegen Sunderland im Finish eine 3:1-Führung, setzte sich aber noch mit 4:3 durch. Liverpool gewann das Stadtderby auswärts gegen Everton dank eines Kopfball-Treffers von Virgil van Dijk in der zehnten Minute der Nachspielzeit 2:1.

Mohamed Salah brachte Liverpool im ersten Lokalduell im neuen Hill Dickinson Stadium in Führung (29.), Beto gelang in der 54. Minute der Ausgleich. Aston Villa führte dank Treffern von Ollie Watkins (2., 36.) und Morgan Rogers (46.) 3:1, Trai Hume (86.) und Wilson Isidor (87.) stellten im Finish aber den Gleichstand her. Tammy Abraham schoss die Mannschaft aus Birmingham in der 93. Minute aber doch noch zum Sieg. Aston Villa ist damit weiter Tabellenvierter, punktegleich hinter Manchester United und drei Zähler vor Liverpool, das nun sieben Punkte Vorsprung auf Chelsea hat.

Am Abend (17.30 Uhr) steigt der Schlager zwischen dem Tabellenzweiten Manchester City und Tabellenführer Arsenal.