Liverpool und FC Barcelona setzen Siegesserien in CL fort

Von: apa

Liverpool hat auch das siebente Spiel in der Ligaphase der Fußball-Champions-League gewonnen. Die “Reds” setzten sich am Dienstag gegen Lille mit 2:1 durch und stehen genauso im Achtelfinale wie der Tabellenzweite FC Barcelona, der eine packende Partie bei Benfica Lissabon dank eines Tores in der 96. Minute noch mit 5:4 gewann. Noch tiefer in die Krise rutschte Borussia Dortmund, die 1:2-Niederlage bei Bologna könnte der letzte Auftritt unter Trainer Nuri Sahin gewesen sein.

Eine Niederlage gab es mit Bayer Leverkusen auch für einen anderen deutschen Bundesligisten, der Meister unterlag bei Atletico Madrid trotz Führung mit 1:2. Die Spanier arbeiteten sich dank des fünften Sieges auf Rang drei nach vorne. Bayer ist Sechster. Von den am Dienstag im Einsatz gewesenen Teams unter den Top acht sind vorerst auch Atalanta Bergamo (4./5:0 gegen Sturm Graz) und Aston Villa (8./0:1 bei Monaco). Siege gab es auch für PSV Eindhoven (3:2 bei Roter Stern Belgrad) und den VfB Stuttgart (3:1 beim Vorletzten Slovan Bratislava/mit Kevin Wimmer). Keine Tore fielen im chancenarmen Duell von Club Brügge mit Juventus Turin.

Liverpool diktierte Geschehen

Liverpool diktierte an der Anfield Road das Geschehen und ging durch einen von Mohamed Salah abgeschlossenen Konter in Führung (34.). Der 32-jährige Stürmer untermauerte seine Topform mit seinem 22. Tor im 31. Saison-Pflichtspiel. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Aissa Mandi (59.) gelang Lille aus dem Nichts heraus der Ausgleich durch Jonathan David (61.). Die von Arne Slot gecoachten Gastgeber schlugen aber postwendend zurück und sicherten sich dank “Joker” Harvey Elliott (67.) noch verdient die nächsten drei Punkte.

Im Estadio da Luz von Lissabon war Vangelis Pavlidis mit einem Triplepack (2., 22., 30./Elfmeter) der Mann der ersten Hälfte. Beim zweiten Treffer profitierte er von einem Zusammenstoß von Barca-Goalie Wojciech Szczesny mit Alejandro Balde. Szczesny verursachte danach auch noch den Elfer. Ein Missgeschick von Benfica-Tormann Anatolij Trubin, der Raphinha auf den Kopf schoss, worauf der Ball im Tor landete, brachte die Katalanen zurück ins Spiel (64.).

Auch ein Eigentor von Ronald Araujo (68.) verhinderte die Wende nicht. Robert Lewandowski machte zuerst seinen Elfmeter-Doppelpack perfekt (74.), dann waren auch noch Erik Garcia (87.) und Raphinha nach einem Konter im Regen zum zweiten Mal erfolgreich. Der sechste Sieg in Folge in der Königsklasse kam somit sehr glücklich zustande.

Bologna mit Doppelschlag

Die Dortmunder starteten dank eines Elfmeterfouls von Emil Holm positiv. Serhou Guirassy hatte aber auch Glück, dass sein lässig geschupfter Strafstoß von Tormann Lukasz Skorupski nur noch ins eigene Tor gelenkt werden konnte (15.). Sonst boten die Gäste keine überzeugende Leistung, die Italiener drängten auf den Ausgleich und wurden dank eines Doppelschlags in Hälfte zwei belohnt. Thijs Dallinga (71.) und Samuel Iling-Junior (72.) drehten die Partie innerhalb weniger als zwei Minuten. Die Tage von Sahin als BVB-Coach könnten nach der vierten Pflichtspiel-Niederlage in Folge gezählt sein. Marcel Sabitzer wurde vom Dortmund-Trainer nicht eingewechselt. Auf der anderen Seite bekam auch Stefan Posch keine Einsatzminuten.

Atletico schwächte sich durch eine Rote Karte von Pablo Barrios (23.) nach einer rüden Attacke an Nordi Mukiele früh selbst. Leverkusen legte durch Piero Hincapie (45.+1) vor. Nach dem Seitenwechsel schlug aber die große Stunde von Julian Alvarez. Der Ex-Manchester-City-Stürmer avancierte mit einem Doppelpack (52., 90.) zum Matchwinner. Beim sechsten CL-Saisontreffer des Angreifers war Hincapie nach Gelb-Roter Karte in Minute 77 nicht mehr am Platz. Für Bayer endete eine Serie von elf Pflichtspielsiegen in Folge. Atletico hat 15 der jüngsten 16 Bewerbsspiele für sich entschieden.

Monaco wahrte die Chance auf das direkte Achtelfinal-Ticket mit einem knappen 1:0 gegen Aston Villa. Die vom Vorarlberger Adi Hütter trainierten Monegassen erzielten auch ohne den international noch nicht spielberechtigten Neo-Stürmer Mika Biereth einen frühen Treffer. Nach einem Eckball von Lamine Camara konnte Aston-Villa-Tormann Emiliano Martinez einen Kopfball von Thilo Kehrer zwar noch abwehren, war gegen den Abstauber von Wilfried Singo per Kopf aus kurzer Distanz aber machtlos (8.). Die Engländer versuchten in der Folge alles, es blieb aber beim einzigen Treffer. Für Monaco war es der vierte Sieg im siebenten Spiel und ein wichtiges Erfolgserlebnis noch dazu, wurde doch eine Serie von vier sieglosen Pflichtspielen mit zuletzt zwei Niederlagen beendet.