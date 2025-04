Liverpool verliert bei Fulham – Manchester-Derby torlos

Von: apa

Liverpool hat auf dem Weg zum 20. Fußball-Meistertitel einen Rückschlag kassiert. Die “Reds” verloren am Sonntag bei Fulham 2:3 (1:3) und mussten sich erstmals seit 14. September bzw. 26 Premier-League-Spielen wieder einmal geschlagen geben. Das Manchester-Derby zwischen United und City endete indes torlos.

Liverpool führt sieben Runden vor Schluss aber immer noch mit elf Punkten Vorsprung auf Verfolger Arsenal, der am Vortag bei Everton nur zu einem 1:1 gekommen war. Die “Reds” gingen durch Alexis Mac Allister (14.) in Führung, doch noch in der ersten Halbzeit drehte das Team aus dem Westen von London die Partie. Ryan Sessegnon (23.), Alex Iwobi (32.) und Rodrigo Muniz (37.) schossen Fulham zu einer 3:1-Pausenführung, Liverpool gelang durch Luis Diaz (72.) nur noch der Anschlusstreffer.

Im Duell der Manchester Clubs agierte United in der Defensive über die gesamte Spielzeit hinweg äußerst souverän und setzte offensiv immer wieder Nadelstiche. Mit der besten Gelegenheit scheiterte der eingewechselte Joshua Zirkzee an City-Keeper Ederson (77.). Den Gästen fehlte in Abwesenheit des verletzten Toptorjägers Erling Haaland trotz dominanter Phasen offensiv komplett die Durchschlagskraft.

Manchester City verpasste mit dem torlosen Remis den Sprung in die Top vier. Die “Skyblues” liegen einen Zähler hinter Chelsea auf Rang fünf. Der Stadtrivale United verweilt nach einer bisher verpatzten Saison auf Rang 13.

Als erster von drei Absteigern steht seit Sonntag der FC Southampton fest. Die “Saints” unterlagen in London bei Tottenham mit 1:2 (0:2) und haben vor den ausstehenden sieben Partien 22 Punkte Rückstand auf den rettenden 17. Platz.