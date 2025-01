Lou Jeanmonnot landet den nächsten Antholz-Triumph

Dorothea Wierer patzt am Schießstand

Von: luk

Antholz – Französische Festspiele am Samstagmittag beim Biathlon-Weltcup in der Antholzer Südtirol Arena: In der 10-km-Damen-Verfolgung setzte sich Lou Jeanmonnot nach einer dominanten Vorstellung vor ihrer Teamkollegin Julia Simon und der Deutschen Franziska Preuss durch.

Jeanmonnot hat das mit 18.000 Zuschauern restlos gefüllte Biathlonzentrum im Antholzer Tal zum Kochen gebracht. Mit einer sehr starken Leistung schoss sich die 26-Jährige aus Frankreich zum nächsten Sieg, nachdem sie bereits am Donnerstag den Sprint-Bewerb für sich entschieden hatte. Eine solide Vorstellung von Jeanmonnot, die sich über den zweiten Weltcupsieg binnen drei Tagen freuen durfte. Die Französin war mit Nummer 1 ins Jagdrennen gestartet, verteidigte ihren Vorsprung souverän und wies im Ziel einen Vorsprung von 24,1 Sekunden auf ihre Landsfrau Julia Simon auf. Simon kämpfte sich von Platz 5 zu Silber.

Das Podest komplettierte die deutsche Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuss, die sich nach einer bärenstarken Schlussrunde gegen eine weitere Französin, Jeanne Richard, Bronze sicherte. Rang 5 ging mit Oceane Michelon an eine weitere Biathletin der “Grande Nation”. Für die Französinnen war das heutige Rennen ein unglaublicher Mannschaftserfolg.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte hingegen Dorothea Wierer. Als Vierte gestartet, hatte die Niederrasnerin am Schießstand extreme Probleme, verfehlte gleich sieben Scheiben und musste sich am Ende mit dem abgeschlagenen 33. Rang zufrieden geben. Beste “Azzurra” war diesmal Martina Trabucchi auf Rang 19, Samuela Comola wurde 24. und Michela Carrara 27. Die beiden Lokalmatadorinnen Hannah Auchentaller und Rebecca Passler belegten die Ränge 32 und 33. Beide ließen zwei Scheiben stehen.

Der Biathlon-Spaß in Antholz geht gleich weiter. Um 14:55 Uhr steht in der Südtirol Arena das Staffel-Rennen der Herren auf dem Programm.

Biathlon-Weltcup in Antholz (ITA):

Verfolgung Damen, 10 km

1. Lou Jeanmonnot (FRA) 29:44.0 Minuten (1 Fehler)

2. Julia Simon (FRA) +24,1 (0)

3. Franziska Preuss (GER) +53,6 (1)

4. Jeanne Richard (FRA) +58,1 (0)

5. Oceane Michelon (FRA) +1.25,2 (1)

6. Selina Grotian (GER) +1.36,7 (2)

7. Amy Baserga (SUI) +1.44,9 (1)

8. Aita Gasparin (SUI) +1.53,7 (1)

9. Lotte Lie (BEL) +2.06,8 (0)

10. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) +2.17,1 (4)

11. Tereza Vobornikova (CZE) +2.21,2 (2)

12. Anna Magnusson (SWE) +2.28,1 (2)

13. Lisa Theresa Hauser (AUT) +2.32,0 (1)

14. Lena Haecki-Gross (SUI) +2.35,0 (1)

15. Ella Halvarsson (SWE) +2.35,5 (2)

19. Martina Trabucchi (ITA) +2.53,0 (0)

24. Samuela Comola (ITA) +3.20,4 (1)

27. Michela Carrara (ITA) +3.26,4 (4)

31. Hannah Auchentaller (ITA/Antholz) +3.31,7 (2)

32. Rebecca Passler (ITA/Antholz) +3.35,3 (2)

33. Dorothea Wierer (ITA/Rasen) +3.37,2 (7)