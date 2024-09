Luna Rossa folgt Britannia ins Finale des Louis Vuitton Cup

Von: APA/sda

Luna Rossa wird beim Louis Vuitton Cup der Segler gegen Britannia darum kämpfen, Titelverteidiger Team New Zealand im Kampf um den America’s Cup herauszufordern. Einen Tag, nachdem sich die Briten gegen Alinghi Red Bull (5:2) durchgesetzt hatten, zogen die Italiener am Donnerstag vor Barcelona mit einem Sieg in der achten Regatta gegen das US-Syndikat American Magic ins Finale der Herausforderer ein. 5:3 lautete das Endresultat im “best-of-nine”.

Das Finale zwischen Luna Rossa und Britannia findet vom 26. September bis 5. Oktober ebenfalls in einer “best-of-nine”-Serie statt. Ab dem 12. Oktober segelt der Sieger gegen die Neuseeländer um den America’s Cup, die älteste Sporttrophäe der Welt. Seit 1851 wird die begehrte Kanne “Auld Mug” vergeben.