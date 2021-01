Luttach gewinnt die Serie A im Alleingang

Bruneck – Mit einer Meisterleistung sicherte sich der ESC Luttach heute im Eisstadion von Bruneck in der Serie A zum 19. Mal den Titel eines Eisstock-Italienmeisters in der Königsdiziplin im Herren-Mannschaftsspiel. Silber und Bronze gingen an Teis I und Kaltern. Luttach, Teis I, Kaltern und Seiser Alpe haben sich für den Europapokal qualifiziert. Abgestiegen in die Serie B sind Lana, Klausen und Naturns.

Zum 70. Mal ist der Italienmeistertitel im Herren-Mannschaftsspiel in der höchsten Leistungsklasse am Samstag und Sonntag im Eisstadion von Bruneck ausgespielt worden. Veranstalter war wie schon bei den Damen der EV Stegen. Wegen der Corona-Pandemie gab es wie bei den Damen vor einer Woche nur zwei Durchgänge und keine Finalspiele. Luttach hat die Titelkämpfe diesmal ganz klar beherrscht. Die Ahrntaler haben von 22 Sielen nur drei Partien verloren, zweimal gegen Teis I, 5:15 und 10:14 und einmal gegen Klausen (7:19). Gegen Girlan spielte Luttach in der Rückrunde 13:13-Unentschieden.

Am kommenden Wochenende werden in Toblach die Eisstock-Italienmeisterschaften der Junioren und Jugend im Mannschaftsspiel ausgetragen.

Endstand der Herren-Italienmeisterschaft der Serie A

Herren, Serie A (zwei Durchgänge):

1. Luttach (Markus Niederkofler, Karl Abfalterer, Manfred Mair am Tinkhof, Andreas Sapelza) 37 Punkte;

2. Teis I (Philipp Aichner, Renè Aichner, Josef Aichner, Hubert Lang) 29;

3. Kaltern (Franz Morandell, Matthias Morandell, Roman Zublasing, Fabian Eder, Albert Florian) 28;

4. Seiser Alpe 26/Note 1,322;

5. Pichl Gsies 26/Note 1,302;

6. Eppan Berg 23;

7. Teis II 21;

8. Gais 20/Note 1,031;

9. Girlan 20/Note 0,933;

10. Lana 15/Note 0,710;

11. Klausen 15/0,654;

12. Naturns 4.