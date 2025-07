MaMau-Open in Terlan begeistert mit Rekordbeteiligung

Von: mk

Terlan – Die elfte Auflage des MaMau-Open-Tennisturniers by Bautechnik GmbH in Terlan sprengte alle Rekorde. 302 Teilnehmer sorgten für spannende Matches in fünf Kategorien: Einzel, Doppel und Mixed.

Philipp Oberkalmsteiner ist der Star des Turniers

Philipp Oberkalmsteiner (TG Unterland) wurde seiner Favoritenrolle gerecht und dominierte mit herausragenden Leistungen. Im packenden Herren-Einzelfinale besiegte der Girlaner den Vorjahressieger Manuel Eccel Trappolin (TC Gemeinde Bozen) nach Satzrückstand noch klar mit 4:6, 6:1, 6:2. Zudem gewann Oberkalmsteiner zusammen mit seiner Ehefrau Alexandra Steiner (St. Pauls Tennis) souverän das Mixed-Finale gegen Mauro Guerra und Hannah Andergassen (TC Kaltern) mit 6:4, 6:2.

Damen-Turnier mit großer Dramatik

Miriam Tavernini (Marling) holte sich den Einzel-Titel gegen die junge Herausforderin Laura Tschager (TC Kaltern) mit einem überzeugenden 6:4, 6:0. Doch im Damen-Doppel erlebte Tavernini mit Partnerin Barbara Protti eine bittere Niederlage. Maria Kuen und Julia Broll von Tennis Nals drehte nach Satzrückstand das Match eindrucksvoll und gewann vor toller Zuschauerkulisse schließlich 4:6, 6:3, 10:3. Damit bleibt Kuen in dieser Saison mit einer beeindruckenden Bilanz (17:0 Siege) weiterhin ungeschlagen.

Familien-Duell im Herren-Doppel

Im Herren-Doppel triumphierten Manuel Eccel Trappolin und Mathis Pesarin (Rungg Padel/Tennis Mölten) mit einem klaren 6:1, 6:1 gegen Bruder Alex Eccel Trappolin und Freund Kevin Friesenecker. Damit wiederholten sie ihren Erfolg von vor zwei Jahren.

Herausragende Leistungen von Nachwuchsspielern

Leonardo Dullia (13) aus Treviglio überzeugte mit beeindruckenden Siegen und erreichte das Halbfinale. Lokalmatador Andrea Pohl aus Schlanders kämpfte sich mit sechs Siegen sensationell bis ins Hauptfeld vor, ehe er knapp an Wolfgang Prossliner scheiterte.

Heimische Talente überzeugen

Elisa Marie Pedron vom ATV Terlan und Hannah Andergassen vom TC Kaltern zeigten starke Leistungen und sorgten für viel Freude beim Publikum. Christian Widmann vom Gastgeberteam erreichte überraschend das Halbfinale und wurde begeistert gefeiert.

Dank an das Organisationsteam und Hauptsponsor Bautechnik GmbH

Besonderer Dank gilt dem Organisationsteam rund um Maxi Thaler und Schiedsrichter Giovanni Paolo Luisi, die trotz windiger Bedingungen für perfekte Turniertage sorgten. Ein spezielles Dankeschön geht an den Hauptsponsor Bautechnik GmbH für die wertvolle Unterstützung dieses großartigen Events.

Ergebnisse des Finaltags:

Damen Einzel: Miriam Tavernini (Marling) – Laura Tschager (TC Kaltern) 6:4, 6:0

Herren Einzel: Philipp Oberkalmsteiner (TG Unterland) – Manuel Eccel Trappolin (TC Gemeinde Bozen) 4:6, 6:1, 6:2

Damen Doppel: Maria Kuen/Julia Broll (ASV Nals) – Miriam Tavernini/Barbara Protti (Marling) 4:6, 6:3, 10:3

Herren Doppel: Manuel Eccel Trappolin/Mathis Pesarin – Alex Eccel Trappolin/Kevin Friesenecker 6:1, 6:1

Mixed Doppel: Philipp Oberkalmsteiner/Alexandra Steiner (TG Unterland/St. Pauls) – Mauro Guerra/Hannah Andergassen (TC Kaltern) 6:4, 6:2