ManCity dank Haaland Derbysieger – Liverpool weiter makellos

Von: apa

Manchester City hat vor allem dank Erling Haaland wieder einmal Positivschlagzeilen in der englischen Fußball-Premier-League geschrieben. Die “Citizens” gewannen das Heimderby gegen Manchester United am Sonntag verdient mit 3:0. Der norwegische Stürmerstar trumpfte mit seinen Toren Nummer 128 und 129 im 150. Pflichtspiel für die Truppe von Coach Josep Guardiola groß auf. An der Tabellenspitze ist Liverpool nach einem Last-Minute-1:0-Erfolg bei Burnley weiter makellos.

Beide Manchester-Teams standen nach einem durchwachsenen Saisonstart gehörig unter Druck. Die Gastgeber machten ihre Sache von Beginn an besser. Haaland hätte schon nach wenigen Sekunden erstmals treffen können, verfehlte aber das Tor. Treffer Nummer eins resultierte aus einem Kopfball von Phil Foden (18.) nach sehenswerter Vorarbeit mit etwas Ballglück von Jeremy Doku. Kurz nach der Pause rückte Haaland in den Mittelpunkt. Nach Doku-Lochpass spielte er seine Geschwindigkeit aus und traf von knapp außerhalb des Fünferecks (53.). Einen Blitz-Doppelpack verhinderte die Stange (55.).

Erfolg nach zwei Niederlagen

Wenige Minuten nachdem Bryan Mbeumo mit einem Volley den erstmals eingesetzten Man-City-Tormann Gianluigi Donnarumma geprüft hatte (61.), lief der in der eigenen Hälfte gestartete Haaland auf das Tor zu und versenkte den Ball sicher flach im Eck (68.). Nach dem 0:2 gegen Tottenham und 1:2 bei Brighton gab es wieder einmal einen Sieg. Den hatte es in den jüngsten beiden Stadtduellen nicht gegeben. Umso süßer schmeckte er nach dem 197. direkten Duell mit den “Red Devils”, die weiter erst ein Spiel gewonnen haben.

Der Titelverteidiger feierte dank eines Last-Minute-Elfmetertreffers von Mohamed Salah (95.) einen 1:0-Zittersieg und liegt damit auch nach der 4. Runde auf Platz eins. Drei Zähler beträgt das Plus des Leaders auf das Verfolgertrio Arsenal, Tottenham (Kevin Danso) und Bournemouth (je 9). ManCity sprang auf Rang acht (6), der Lokalrivale ist nur 14. (4).

Burnley hatte ab der 84. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Lesley Ugochukwu (84.), der Florian Wirtz foulte, in Unterzahl agiert. Die “Reds” wirkten in der Offensive über weite Strecken eher ideenlos, kamen in der Nachspielzeit aber glücklich noch zum Sieg. Der 22-jährige Hannibal drehte sich in eine Flanke von Jeremie Frimpong und blockte den Ball mit der Hand. Salah ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und verwertete souverän.