ManCity gewinnt Premier-League-Schlager gegen Arsenal

Von: APA/Reuters

Der Titelkampf in der englischen Fußball-Premier-League ist wieder komplett offen. Manchester City feierte am Sonntag im Schlagerspiel gegen Arsenal einen 2:1 (1:1)-Heimsieg und rückte dem Club aus London bis auf drei Punkte nahe. Zudem hat die Mannschaft von Pep Guardiola ein Spiel weniger ausgetragen. Arsenal, zuletzt dreimal hintereinander Vize, sehnt den ersten Meistertitel seit 22 Jahren herbei, droht im Finish aber zu straucheln.

Nach frühem Rückstand nach einem schönen Solo von Rayan Cherki (16.) gelang Kai Havertz nach einem Patzer von City-Torhüter Gianluigi Donnarumma postwendend der Ausgleich für die Gäste (18.). Nach der Pause trafen Arsenals Eberechi Eze und Gabriel jeweils nur die Stange, ehe Stürmerstar Erling Haaland (65.) Manchester City mit seinem 23. Liga-Saisontreffer zum Sieg schoss. Mit einem weiteren Erfolg am Mittwoch im Nachtragspiel gegen das praktisch schon als Absteiger feststehende Burnley würde City fünf Runden vor Saisonende die Tabellenführung übernehmen.

Arsenal droht damit ein Deja-vu: Auch 2023 waren die “Gunners” schon weit vorangelegen, verspielten aber noch den Titel. Für Guardiola ergibt sich dank des Erfolgs die Chance auf seinen siebenten Meistertitel auf der Insel.

Späte Siege von Aston Villa und Liverpool

Im Kampf um die Champions-League-Plätze haben Aston Villa und der FC Liverpool wichtige Last-Minute-Siege gefeiert. Aston Villa verspielte zu Hause gegen Sunderland im Finish eine 3:1-Führung, setzte sich aber noch mit 4:3 durch. Liverpool gewann das Stadtderby auswärts gegen Everton dank eines Kopfball-Treffers von Virgil van Dijk in der zehnten Minute der Nachspielzeit 2:1. Mohamed Salah brachte Liverpool im ersten Lokalduell im neuen Hill Dickinson Stadium in Führung (29.), Beto gelang in der 54. Minute der Ausgleich.

Aston Villa führte dank Treffern von Ollie Watkins (2., 36.) und Morgan Rogers (46.) 3:1, Trai Hume (86.) und Wilson Isidor (87.) stellten im Finish aber den Gleichstand her. Tammy Abraham schoss die Mannschaft aus Birmingham in der 93. Minute aber doch noch zum Sieg. Aston Villa ist damit weiter Tabellenvierter, punktegleich hinter Manchester United und drei Zähler vor Liverpool, das nun sieben Punkte Vorsprung auf Chelsea hat.