ManCity rutscht mit 0:4 gegen Tottenham tiefer in Krise

Von: apa

Der englische Fußball-Meister Manchester City ist mit der fünften Niederlage in Serie noch tiefer in die Krise gerutscht. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kassierte am Samstag eine 0:4-Blamage gegen Tottenham Hotspur, für den Titelverteidiger war es die dritte Pleite in der Premier League hintereinander. In der Liga bleibt ManCity nach der 12. Runde zwar Zweiter, Spitzenreiter Liverpool kann den Vorsprung am Sonntag aber deutlich ausbauen.

Die “Reds” haben die Gelegenheit, mit einem Sieg bei Tabellenschlusslicht Southampton bereits auf acht Punkte davonzuziehen. Für die Guardiola-Truppe ging die Negativserie nach vier Auswärtsniederlagen gegen Brighton (1:2) und Bournemouth (1:2) in der Liga sowie gegen Sporting (1:4) in der Champions League und Tottenham (1:2) im EFL Cup weiter. Am Samstag besiegelten James Maddison (13., 20.) mit einem Doppelpack, Pedro Porro (53.) und Brennan Johnson (93.) die erste Heimniederlage der Citizens in der Premier League seit mehr als zwei Jahren.

Guardiola, der unter der Woche seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert hatte, gab sich kämpferisch. “Wir müssen zurückkommen und unsere Gedanken freibekommen. Die Saison ist so lang. Es kann viel passieren”, sagte der Katalane und verzichtete auf harte Kritik an seinen Spielern. “Was uns ausmacht, ist, dass wir aufstehen und uns dem stellen, wenn wir scheitern.”

Chelsea, Arsenal und Brighton mit Siegen

An der Ligaspitze rückten Chelsea (3.) mit einem 2:1 bei Leicester City, Arsenal (4.) mit einem souveränen 3:0 gegen Nottingham Forest und Brighton & Hove Albion (5.) mit einem 2:1 in Bournemouth auf einen Punkt an Titelverteidiger ManCity heran.

Trainer Oliver Glasner verpasste indes mit Crystal Palace einen wichtigen Sieg. Die Londoner mussten sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (2:1) bei Champions-League-Teilnehmer Aston Villa begnügen. Die Glasner-Truppe liegt mit acht Punkten nach dem zwölften Spiel weiter in der Abstiegszone.

Ismaila Sarr hatte Crystal Palace bereits in der 4. Minute in Führung gebracht, dem englischen Teamspieler Ollie Watkins (36.) gelang der Ausgleich für die Gastgeber. Kurz darauf scheiterte Youri Tielemans vom Elfmeterpunkt an Palace-Goalie Dean Henderson (44.), unmittelbar darauf brachte Justin Devenny die Glasner-Elf wieder in Führung. In der zweiten Hälfte holten die überlegenen “Villans” durch einen Kopfball von Ross Barkley (77.) nach einem Eckball noch einen Punkt.