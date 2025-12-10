ManCity schlägt Real im Schlager mit 2:1 – Arsenal makellos

Von: apa

Manchester City hat den Schlager der Champions-League-Ligaphase auswärts gegen Real Madrid gewonnen und dem in der Kritik stehenden Fußball-Trainer Xabi Alonso einen weiteren Rückschlag verpasst. Die “Königlichen” mussten sich am Mittwoch ohne den verletzten ÖFB-Teamkapitän David Alaba der Mannschaft von Pep Guardiola knapp mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Arsenal ist nach einem souveränen 3:0 (1:0) in Brügge nach der sechsten von acht Runden weiter als einziges Team makellos.

Borussia Dortmund kam ohne den angeschlagenen ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer nicht über ein 2:2 (1:1) gegen Bodö/Glimt hinaus. Auch Titelverteidiger Paris Saint-Germain ließ bei Athletic Bilbao mit einer Nullnummer Punkte liegen. Für Real Madrid war es nach einem Duell auf Augenhöhe gegen den englischen Spitzenclub und der 0:2-Heimniederlage in der Liga gegen Celta Vigo die nächste Enttäuschung innerhalb kurzer Zeit. In der Ligaphasen-Tabelle zog ManCity (13 Punkte) als Vierter an Real (12) auf Platz sieben vorbei.

Mbappe fehlte verletzt

Im Bernabeu-Stadion in der spanischen Hauptstadt saß Alaba auf der Tribüne, Torjäger Kylian Mbappe wegen einer Muskel- sowie Fingerverletzung auf der Bank. Die Madrilenen kamen deutlich besser ins Spiel und waren die gefährlichere Mannschaft. Ein Elfmeterpfiff nach 105 Sekunden nach einem Foul an Vinicius Jr. wurde nach VAR-Intervention in einen Freistoß umgewandelt. Die Führung gelang Rodrygo mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (28.).

Doch die Guardiola-Truppe drehte die Partie noch vor der Pause: Erst wehrte Real-Tormann Thibaut Courtois einen Gvardiol-Kopfball nach einem Eckball etwas tollpatschig nach vorne ab, der 20-jährige Nico O’Reilly bedankte sich mit seinem ersten Champions-League-Tor (35.). Dann wurde Erling Haaland von Antonio Rüdiger im Strafraum zu Boden gerissen. Der VAR meldete sich, Schiedsrichter Clement Turpin zeigte auf den Punkt und der Gefoulte verwandelte eiskalt (43.).

Muskelverhärtung bei Sabitzer

Beim BVB fiel Sabitzer wegen einer Muskelverhärtung kurzfristig aus. Das gaben die Dortmunder kurz vor Anpfiff auf X bekannt, über die Ausfalldauer des 31-jährigen ÖFB-Teamspielers wurden allerdings keine Angaben gemacht. Ohne Sabitzer verpassten die überlegenen Deutschen trotz eines Doppelpacks von Julian Brandt (18., 51.) den Sieg. Der Sturm-Bezwinger aus Norwegen glich durch Haitam Alleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) jeweils aus.

Premier-League-Spitzenreiter Arsenal ist auch in der “Königsklasse” nicht zu stoppen. Noni Madueke brachte die “Gunners” mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck auf die Siegerstraße (25.) und erhöhte per Kopf (47.). Gabriel Martinelli traf mit einem perfekten Schlenzer ins lange Eck zur Entscheidung (56.). Für Brügge, das am Montag Cheftrainer Nicky Hayen entlassen hatte und durch Ivan Leko ersetzte, war es die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen.