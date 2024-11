ManCity und Crystal Palace verlieren – Liverpool siegt

Von: apa

Englands Fußball-Meister Manchester City hat seine Negativserie auch am Samstag fortgesetzt. Die “Citizens” mussten sich bei Brighton mit 1:2 geschlagen geben und gingen damit im vierten Bewerbsmatch in Folge als Verlierer vom Platz – erstmals in der über achtjährigen Amtszeit von Coach Pep Guardiola. Der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool, der Aston Villa daheim 2:0 besiegte, beträgt schon fünf Punkte. Oliver Glasners Crystal Palace kassierte gegen Fulham ein Heim-0:2.

City ging in Brighton durch Erling Haaland (23.) in Führung, doch Brighton blieb immer gefährlich und sorgte schließlich binnen knapp fünf Minuten für die Wende. Zunächst scorte Joao Pedro unter tatkräftiger Mithilfe der Gäste-Abwehr (78.), dann schloss Matt O’Riley einen Konter erfolgreich ab (83.).

Der zweitplatzierte Titelverteidiger liegt nun schon fünf Zähler hinter Spitzenreiter Liverpool, der sich gegen Aston Villa mit 2:0 durchsetzte. Darwin Nunez (20.) und Mohamed Salah (84.) erzielten an der Anfield Road die Tore für die “Reds”.

Unterdessen kommt Crystal Palace nach dem Heim-0:2 im Londoner Stadtderby gegen Fulham nicht aus dem Tabellenkeller heraus. Mit sieben Punkten und nur einem Saisonsieg bleibt Palace unmittelbar vor den Abstiegsplätzen auf Rang 17. “Fulham war besser, aggressiver und hat direkter gespielt. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Ich glaube, das war das erste Spiel in dieser Saison, das wir verdient verloren haben”, bilanzierte Glasner.

Emile Smith Rowe (45.+2) und Harry Wilson (83.) sicherten im Selhurst Park Fulham mit ihren Toren drei Punkte. Zwei weitere Gäste-Treffer wurden wegen Abseits bzw. Handspiels aberkannt. Palace-Offensivmann Daichi Kamada sah obendrein wegen Foulspiels die Rote Karte (76.).