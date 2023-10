Mantenuto „on fire“

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia hat nach zwei Siegen in der Verlängerung endlich wieder voll gepunktet und dies auswärts gegen den Tabellenzweiten Hydro Fehervar AV19. Aus einer geschlossenen mannschaftlichen Leistung stachen beim 2:1 Erfolg Doppeltorschütze Mantenuto und Goalie Svedberg hervor. Die Weißroten haben durch diesen Sieg in der Tabelle punktemäßig zum Mittelfeld aufgeschlossen und sich um einen Platz verbessert.

Das Match.

Glen Hanlon musste auf Felicetti (spielt aktuell mit Fassa) verzichten, als überzähligen Ausländer schickte er Lessio auf die Tribüne, während ins Tor wieder Svedberg zurückkehrte.

Starkes Startdrittel der Foxes, die den Gegner mit einem hohen Forechecking nicht ins Spiel kommen ließen. Fehervar kam eigentlich nur zu drei guten Möglichkeiten: die eine gleich beim ersten Angriff durch McGauley, der zweite mit einer Direktabnahme aus dem hohen Slot von Terbocs und die dritte durch einen 2:1 Konter zwei Minuten vor der ersten Pause, in allen Fällen blieb Svedberg Sieger. Anders die Talferstädter, die nach fünf Minuten in Führung gingen: Blueliner von Vandane und Mantenuto lenkte im Slot ab. Weitere Chancen für die Gäste erspielten sich Miglioranzi (Volley aus hohem Slot), Sikura (Rebound nach Teves Schuss), Mantenuto (Lupfer aus dem Slot), Thomas (allein vor Horvath nach Rückpass von Sikura) und Teves (Direktabnahme aus Bullykreis), Horvath ließ sich nicht ein zweites Mal überwinden.

Zweiter Abschnitt mit umgekehrtem Spielverlauf, diesmal hielten die Hausherren das Szepter in der Hand. Nach einer Rettungstat von Svedberg gegen McGauley gleich zu Beginn, erzielte Stipzicsz nach Vorarbeit von Hari und Kuralt mit einem Schuss aus dem Bullykreis den Ausgleich. Der Treffer wurde von den Schiedsrichtern wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung länger überprüft und dann bestätigt. Die Foxes waren nach diesem Treffer etwas von der Rolle und Fehervar drückte auf den Führungstreffer, Svedberg musste wieder gegen McGauley eingreifen. Langsam fingen sich die Gäste wieder: Mantenuto und Frigo scheiterten an Horvath, während Ford nach einem Fehler der Ungarn frei vor Horvath zu Schuss kam, der Goalie lenkte zur Seite ab. In der zweiten Hälfte des Drittels hatten wieder die Hausherren durch Terbocs, McGauley, Bartalis und Nemeth den Führungstreffer auf dem Schläger, Svedberg war nicht zu bezwingen.

Im Schlussdrittel waren wieder die Foxes am Drücker, die gleich mit Thomas gefährlich vor dem ungarischen Tor aufkreuzten. Nach zwei Minuten brachte abermals Mantenuto die Gäste in Führung: der Italo-Kanadier eroberte sich die Scheibe an der Bande, setzte sich gegen drei Verteidiger durch und überlistete am Ende auch Horvath. Bozen versuchte nachzusetzten, um das Ergebnis abzusichern: zuerst entwischte Thomas mit seinem schnellen Antritt, scheiterte am ungarischen Torhüter, das Duo Frigo-Mantenuto war ebenfalls nahe am dritten Treffer, in der letzten Minute rettete Horvath auf McClure und schnappte sich auch den Nachschuss von Valentine aus nächster Nähe. Ansonsten hielten die Weißroten den Gegner mit einer soliden defensiven Leistung gut in Schach, gefährlich wurde es nur drei Minuten vor dem Schlusspfiff, als sich Miceli eine Strafe einhandelte. Bis auf einen Big Save von Svedberg gegen Bartalis ließen die Weißroten nichts mehr anbrennen.

Für Frank & Co. geht es morgen nach Wien weiter, wo am Sonntag, 29. Oktober, um 17:30 Uhr das Match gegen die spusu Vienna Capitals auf dem Programm steht (Direktübertragung auf VB33).

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia 1:2 (0:1 – 1:0 – 0:1)

Die Tore: 4:51 Daniel Mantenuto (0:1) – 21:57 Bence Stipsicz (1:1) – 41:51 Daniel Mantenuto (1:2)

Schiedsrichter: Piragic/Zrnic – Miklic/Muzsik

PIM: 2:4

Torschüsse: 24:26

Zuschauer: 2728