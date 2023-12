Manuel Senoner überzeugt mit seinem ersten Alpen-Cup-Podium

Bozen – Am vergangenen Wochenende waren Südtirols Wintersportlerinnen und Wintersportler wieder bei einigen Wettkämpfen im Einsatz. Vor allem einer konnte überzeugen: Der nordische Kombinierer Manuel Senoner stand beim Alpen Cup in Seefeld mit dem dritten Platz zum allerersten Mal auf dem Podium.

Der 17-Jährige vom Ski Club Gröden musste sich am Sonntag nur den um zwei Jahre älteren Jiri Kovalinka (Tschechien) und Nick Schönfeld (Deutschland) geschlagen geben. Dabei überragte Senoner vor allem beim Skisprung: Mit 134 Punkten führte er nach dem ersten Teil der Nordischen Kombination. Im Langlauf beendete Senoner das Rennen auf Platz 19, was ihm schlussendlich den starken dritten Platz einbrachte, wobei ihm in der Endwertung lediglich 2,9 Sekunden auf den Sieg fehlten.

Gleichzeitig waren die Freeskier beim Coppa-Italia-Rennen in Livigno im Einsatz. Dort landete Ryo Scherlin in der Kategorie „Allievi“ auf dem ausgezeichneten zweiten Platz. In der Kategorie „Giovani“ standen mit Tim Mairhofer (1.) und Adrian Thöni (3.) zwei Südtiroler auf dem Podest, Elia Hofer (5.) und Laurin Volgger (9.) schaffte es in die Top-10. Bei den Damen kürte sich Maria Gasslitter in der Kategorie „Giovani“ zur Siegerin.

Ski Alpin: Dritte Marlene-Cup-Etappe auf der Seiser Alm

Auf der Seiser Alm stieg am vergangenen Wochenende außerdem die dritte Etappe des Marlene Cups (Riesentorlauf), welche vom Seiser Alm Skiteam organisiert wurde. Ein komplettes Südtiroler Podium gab es in der Kategorie U21 weiblich zu feiern: Chayenne Kostner kürte sich vor Ellis Pellizzari und Martina Sanin zur Siegerin. Bei den U21-Herren gewann Marc Comploj vor Tommy Lochmann und dem Tschechen Stepan Kroupa. In der U18 standen bei den Männern Jonas Feichter (1.), Mirko Focher und Santiago Higueras (Chile) auf dem Podest, bei den Damen siegte Elin Romer vor Hannah Feichter und Nadine Trocker.

Anfang der vergangenen Woche standen in Alleghe und Cortina auch Wettkämpfe des Gran Premio d’Italia auf dem Programm. Dort sahnten die Südtirolerinnen ordentlich ab. Chayenne Kostner wurde in der Kategorie „Giovani“ einmal Dritte. In der Kategorie „Aspiranti“ wurde in Alleghe Leonie Girtler einmal Erste und einmal Zweite und Nora Pernstich einmal Dritte. In Cortina holte Hanna Feichtner den ersten und dritten, Eva Blasbichler den zweiten und dritten und Selina Trafoier einmal den ersten Platz.