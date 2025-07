Marc Marquez siegt auch im Sachsenring-Sprint

Von: apa

Marc Marquez bleibt bei Sprints in der MotoGP das Maß aller Dinge. Der spanische Motorrad-Star feierte am Samstag am Sachsenring seinen bereits zehnten Sieg im elften Sprint der Saison und baute seine Führung im Klassement auf Alex Marquez auf 78 Punkte aus. Sein zuletzt an der Hand operierter Bruder wurde Achter, während sich Marc Marquez vor dem Italiener Marco Bezzecchi und dem Franzosen Fabio Quartararo durchsetzte.

Bester KTM-Pilot bei nassen Bedingungen war Brad Binder als Sechster. Ducati-Fahrer Marquez büßte anfangs Plätze ein, zog in der letzten der fünfzehn Runden aber noch an Bezzecchi auf der Aprilia vorbei. Mit Quartararo auf Yamaha war das Podest ein buntes. Der Sieger hatte sich zuvor auch die Pole Position für das Hauptrennen des Grand Prix von Deutschland am Sonntag gesichert.