Maresca folgt auf Guardiola als Manchester-City-Trainer

Von: APA/Reuters

Erwartungsgemäß hat Manchester City den Italiener Enzo Maresca am Montag als Nachfolger des scheidenden Trainers Pep Guardiola vorgestellt. Maresca habe demnach einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, gab der Club bekannt. Guardiola gilt auch als Mentor von Maresca. Der 46-Jährige arbeitete in der Saison 2022/23 als Assistenztrainer unter Guardiola, als dieser mit den Skyblues das Triple aus Premier League, FA-Cup und Champions League holte.

“Manchester City ist ein Club, den ich sehr gut kenne, und die Chance zu haben, dieses Team zu managen, ist eine hervorragende Gelegenheit für mich”, sagte Maresca, der auch in der U23 der Citizens als Trainer fungierte (2020/21). “Die Qualität der Menschen, die hier arbeiten, macht es so speziell, und ich möchte ihnen dafür danken, dass sie Vertrauen in meine Fähigkeiten setzen. Ich kann es gar nicht erwarten, die Spieler zu trainieren. Ich will, dass wir gewinnen, guten Fußball spielen und den Druck genießen, Manchester City zu repräsentieren.”

Seit Jahresbeginn ohne Engagement

Maresca begann nach seinem ersten Engagement bei City 2021 als Trainer bei Parma, wo er aber nach nur vier Siegen in 14 Spielen wieder gehen musste. Nach dem Job als Guardiolas Co-Trainer führte er Leicester zurück in die Premier League, was ihm einen Job bei Chelsea einbrachte. Mit dem Team wurde er in der Premier League Vierter, gewann die Conference League und die Clubweltmeisterschaft, ehe er in der darauffolgenden Saison wegen Erfolglosigkeit zum Jahreswechsel gefeuert wurde. Seither war er ohne Engagement.

Manchester City wurde unter Guardiola die dominierende Kraft im englischen Fußball. Der 55-jährige Spanier holte sechs Premier League-Titel und einmal die Champions League. In seiner Abschlusssaison gewannen die Citizens den FA-Cup und den Liga-Cup.