Aktuelle Seite: Home > Sport > Marko betont: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Marko erklärte seinen Rücktritt

Marko betont: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 16:23 Uhr
Marko erklärte seinen Rücktritt
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Max Verstappens langjähriger Förderer Helmut Marko ist von sich aus zurückgetreten. “Nein, keineswegs wurde ich gedrängt zu gehen”, sagte der 82-Jährige im Interview mit RTL, ntv und sport.de zu Gerüchten eines unfreiwilligen Abschieds vom Formel-1-Team Red Bull. Das Saisonfinale in Abu Dhabi, bei dem Verstappen den WM-Titel im Duell mit McLarens Lando Norris verpasste, sei der Punkt gewesen, “wo ich mir gesagt habe, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören”.

Am Montag habe er in Dubai ein Treffen mit Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer der Red Bull GmbH, gehabt “und habe meinen Wunsch geäußert. Und nach einigen Diskussionen hat er das akzeptiert”, so Marko. Mintzlaff habe versucht, ihn “zu überreden, aber gesehen, dass ich konsequent bin. Und wir sind im Guten auseinandergegangen”. Der Steirer hatte noch einen Vertrag bis 2026.

Marko sprach von einem “totalen Rückzug”, er werde aber vielleicht bei dem ein oder anderen Grand Prix als “neutraler Besucher” aufkreuzen. Zu seinen Plänen sagte er: “Also ich werde nicht mit Taubenfüttern beginnen, sondern ich habe genug Aktivitäten.” Der Motorsport-Berater war 20 Jahre lang eine prägende Figur beim Aufstieg des Rennstalls zu einem der Branchenführer in der Formel 1.

Spekulationen um Vettel als Nachfolger

Medienberichten zufolge plant Red Bull keine Nachbesetzung von Markos Rolle. Demnach wären auch Spekulationen, dass Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (38) als Berater zu seinem früheren Arbeitgeber zurückkehren könnte, gegenstandslos. “Meine Vorstellung ist nicht relevant. Das alles entscheidet Red Bull. Es gibt viele Namen, aber noch keine Entscheidungen”, sagte Marko.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
64
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
53
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
Kommentare
41
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
180-Kilometer-Stau auf Brennerautobahn
Kommentare
40
180-Kilometer-Stau auf Brennerautobahn
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Kommentare
40
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Anzeigen
Digitale Instrumente für die Mobilität italienischer Grenzgänger
Digitale Instrumente für die Mobilität italienischer Grenzgänger
in multinationalen und europäischen Kontexten
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 