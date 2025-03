Marlene Südtirol Sunshine Race eröffnet Mountainbike-Saison

Von: lup

Nals – Das Marlene Südtirol Sunshine Race ist ein Name, der bei Mountainbike-Fans regelmäßig für Begeisterung sorgt – und vor allem auch bei Fachleuten und Athleten, die um den hohen Stellenwert dieses Frühjahrsklassikers in Nals wissen. Auch 2025 bleibt dieses prestigeträchtige Rennen seinem bewährten Termin treu und findet am Samstag, den 12. April, und Sonntag, den 13. April, statt.

Das Rennen in der Olympischen Disziplin Cross-Country ist schon lange ein Höhepunkt in der nationalen und internationalen MTB-Szene. Seit fast 25 Jahren treffen sich beim Marlene Südtirol Sunshine Race einige der besten Athleten des Mountainbike-Sports. Kein Wunder, schließlich ist es in Italien das einzige Rennen mit der Hors-Catégorie-Klassifizierung. Dieser Status bestätigt den hohen sportlichen Anspruch und garantiert ein spektakuläres Rennen auf höchstem Niveau, außerhalb der Weltcup-Serie.

Je näher die Ausgabe 2025 rückt, desto mehr kristallisiert sich auch das Teilnehmerfeld heraus. Zahlreiche Teams haben sich angekündigt, nicht nur aus ganz Italien, sondern auch aus dem Ausland, unter anderem aus Frankreich, England und Griechenland. Die Schweizer Delegation wird von Marcel Guerrini angeführt, der 2016 mit der Staffel Europameister wurde. Nach einer pandemiebedingten Zwangspause und einer Verletzung will er wieder zurück an die Weltspitze.

Die Startaufstellung wird sich noch mit zahlreichen hochkarätigen Fahrern füllen. Am Samstag, den 12. April, stehen die Wettkämpfe für die UCI-Kategorien auf dem Programm: Junioren, U23 und Elite, jeweils Männer und Frauen. Hier werden wertvolle UCI-Punkte vergeben, die für viele Athleten das Sprungbrett in die internationalen Rennserien sind. Am Sonntag, den 13. April, gehört die Bühne dann dem Nachwuchs: In den Kategorien Esordienti und Allievi des ersten und zweiten Jahres messen sich die Nachwuchssportler auf derselben Strecke, auf der am Vortag ihre Vorbilder um den Sieg kämpften.

Mit dem Frühling erwacht nicht nur die Natur zu neuem Leben – auch das als „Rosendorf“ bekannte Nals rüstet sich, um Hunderte von Bikern auf einer legendären Strecke zu empfangen. Das Organisationsteam der ASV Sunshine Racers Nals sorgt gemeinsam mit den Eigentümern der Privatgrundstücke für eine perfekt präparierte Rennstrecke. Diese zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Streckenführung aus: Vom schnellen Einführungsstück durch das Dorf über den legendären „Nachtigall“-Anstieg hinauf zur Anhöhe des Ortes bis hin zu technisch herausfordernden Passagen im Wald mit steilen Abfahrten und tückischen Flachstücken – hier sind fahrtechnisches Können und taktische Raffinesse gefragt.

Selbstverständlich kommt beim Marlene Südtirol Sunshine Race-Wochenende auch die Unterhaltung nicht zu kurz: Ein großes Rahmenprogramm mit Livemusik darf nicht fehlen. Auch für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Vom Morgen bis zum Nachmittag können Zuschauer die packenden Rennen in einer mitreißenden Atmosphäre genießen. Darüber hinaus stehen für Teams und Betreuer eine großzügige Team-Area sowie der bewährte Bike-Wash-Service zur Verfügung.

Die Sunshine Racers Nals sind jedoch nicht nur mit der Organisation ihres Heimrennens beschäftigt. Auch die Nachwuchsfahrer des Teams sind bereits aktiv und nehmen an den ersten Rennen der Saison teil – sowohl in Südtirol als auch über die Landesgrenzen hinaus. Die hellen azurblauen Trikots mit lindgrünen Akzenten sind bereits auf den Rennstrecken zu sehen. Beim Marlene Südtirol Sunshine Race 2025 werden sie alles geben – angefeuert von den zahlreichen Fans und Zuschauern entlang der Strecke.