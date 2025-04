Marlene Südtirol Sunshine Race: Martinelli, Pink und die Righetto- Schwestern glänzen

Von: ka

Nals – Das Wetter zeigte sich diesmal in Nals nicht ganz so gnädig, und der Abschlusstag der 24. Marlene Südtirol Sunshine Race war von leichtem Regen begleitet. Dennoch wurde die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg – mit einem wahren Regenschauer aus Talenten auf dem Südtiroler Rundkurs, der erneut Bühne für eines der renommiertesten Nachwuchsrennen in den Kategorien U15 bis U17 war.

Den Auftakt des Tages machten die weiblichen Nachwuchskategorien – und hier feierten die Righetto-Schwestern, Giulia Martinelli und die Österreicherin Sandra Pink eindrucksvolle Siege.

Die jüngste Siegerin des Tages war die Veltlinerin Giulia Martinelli (Schülerinnen, 1. Jahrgang). In beeindruckender Verfassung übernahm sie von Beginn an die Spitze und sicherte sich einen souveränen Solosieg vor Maddalena Gatto und Giorgia Vottero.

Bei den Schülerinnen des zweiten Jahrgangs (U15) war es Irene Righetto, die sich erneut in Nals durchsetzen konnte – ein weiterer Sieg auf ihrem Lieblingskurs. Mit Entschlossenheit und explosivem Fahrstil fuhr sie ein dominantes Rennen und krönte ihren Erfolg wie gewohnt mit einem spektakulären Wheelie im Ziel. Zoe Del Ponte und Greta Scuderi folgten ihr auf die weiteren Podestplätze.

In der Jugend-Kategorie der zweiten Jahrgänge (U17) triumphierte ihre ältere Schwester Nicole Righetto – trotz Sturz in der ersten Runde. Auch Mariachiara Signorelli war in denselben Zwischenfall verwickelt. Doch Righetto zeigte Kampfgeist, kämpfte sich durch die wurzelreichen Passagen von Nals und setzte sich am Ende vor Nadia Lercher und Sophie Messmer durch. Signorelli zeigte eine starke Aufholjagd, musste sich aber mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

Bei den Jungend-Fahrerinnen des ersten Jahrgangs setzte sich die Österreicherin Sandra Pink durch. Mit einem konstant starken Rennen verwies sie Beatrice Maifrè und Nicole Trampus auf die Plätze zwei und drei.

Dann wurde es richtig wild – mit Matsch, Fahrradakrobatik, Kettenrissen, Stürzen und Reifenschäden. Die Rennen der Burschen brachten alles mit, was den Mountainbike-Cross-Country-Sport ausmacht.

Bei den Fahrern des ersten Schüler-Jahrgangs dominierte das Team Melavì mit Nicolò Ferrari und Gabriele Mosconi, die von Anfang an das Rennen bestimmten. Ferrari krönte seinen starken Auftritt mit einem Angriff am letzten Anstieg und holte sich den Sieg vor Teamkollege Mosconi und Leonardo Sbabo.

Bei den Schülern des zweiten Jahrgangs diktierten Alessandro Turatta, Giulio Grazian, Simone Brutti und Jacopo Palermo von Beginn an das Tempo. In der letzten Runde setzte der Venetier Grazian alles auf eine Karte und griff in den Serpentinen des „Nachtigall“-Anstiegs an. Trotz einer Reifenpanne in der Abfahrt konnte er dank seines Vorsprungs und unbändigen Willens den Sieg nach Hause fahren. Zweiter wurde Simone Brutti, Dritter Alessandro Turatta.

Wie ein Dampfwalze: So lässt sich der Auftritt von Mattia Acanfora in der Jugend-Kategorie des ersten Jahrgangs beschreiben. Nach einem frühen Sturz kämpfte er sich zurück, überholte den zwischenzeitlich führenden Matteo Jacopo Gualtieri und drückte dem Rennen seinen Stempel auf. Der Fahrer des Teams Beltrami TSA siegte vor Gualtieri (UC Costamasnaga) und Marco Soddu (Bike Movement).

Zum Abschluss kam die Sonne – zumindest sinnbildlich – zurück: Bei den Jugend-Fahrern des zweiten Jahrgangs fiel die Entscheidung in der letzten Runde. Der italienische Cyclocross-Europameister Tommaso Cingolani setzte zum entscheidenden Angriff an und überquerte als Solist triumphal die Ziellinie. Dahinter lieferten sich Riccardo Fasoli, Roberto Pinna, Stefano Piras und Raffaele Armanasco einen packenden Zielsprint – und erreichten in dieser Reihenfolge das Ziel.

Über 750 Athletinnen und Athleten gingen beim zweitägigen Marlene Südtirol Sunshine Race an den Start und machten die 24. Ausgabe zu einem ganz besonderen Sportfest. Große Freude herrschte beim veranstaltenden Verein Sunshine Racers ASV Nals unter der Leitung von Florian Pallweber, der mit seinem Team erneut ein Event auf höchstem Niveau auf die Beine stellte und viel Lob von allen Seiten erhielt.

„Diese Ausgabe war international stark besetzt, zahlreiche Talente waren mit dabei. Wir haben spannende Wettkämpfe erlebt – sowohl in den UCI-Kategorien als auch im Nachwuchsbereich. Trotz des Regens hat unsere Organisation reibungslos funktioniert. Ein großes Dankeschön an alle, die dieses Event möglich gemacht haben – Sponsoren, Partner und unsere unermüdlichen Helfer“, zog Pallweber abschließend Bilanz. Und damit: Auf Wiedersehen bis zur 25. Ausgabe – im Jahr 2026!

Ergebnisse:

Schülerinnen 1. Jahr

1 Martinelli Giulia Melavi’ Tirano Bike A.S.D. 0:33:21; 2 Gatto Maddalena Team Giomas +00:54; 3 Vottero Giorgia Ciclistica Rostese +01:03; 4 Dalla Vecchia Angelica Carisma Team +01:05; 5 Bondi Vittoria Beltrami Tsa +01:12

Schülerinnen 2. Jahr

1 Righetto Irene A.S.D. Team Velociraptors 0:30:50; 2 Del Ponte Zoe Bettini Bike Team +00:19; 3 Scuderi Greta Asc Kardaun-Cardano +00:23; 4 Flaviani Eleonora Asd Mtb Novagli +01:13; 5 Orrù Aurora Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna +01:15

Jugend weiblich 1. Jahr

1 Pink Sandra Crazy Cross Biker 0:45:55; 2 Maifrè Beatrice Melavi’ Tirano Bike A.S.D. +00:50; 3 Trampus Nicole Caprivesi +02:04; 4 Nicoli Federica Speed Bike Rocks +02:42; 5 Lardizzone Sarah Ktm Academy Le Marmotte +02:59

Jugend weiblich 2. Jahr

1 Righetto Nicole A.S.D. Team Velociraptors 0:44:04; 2 Lercher Nadia Bike Team Gais Asv +00:31; 3 Messmer Sophie Ksv – For Fun Cycling Team +00:44; 4 Signorelli Mariachiara Beltrami Tsa +00:54; 5 Gatto Angelica Team Giomas +00:56

Schüler 1. Jahr

1 Ferrari Nicolo’ Melavi’ Tirano Bike A.S.D. 0:29:17; 2 Mosconi Gabriele Melavi’ Tirano Bike A.S.D. +00:57; 3 Sbabo Leonardo Torre Bike 1980 A.S.D. +02:22; 4 Gasparella Samuel Assoc.Scuola Naz.Mtb Oasi Zegna +02:40; 5 Di Domenico Mattia Quiliano Bike Speed Wheel +02:51

Schüler 2. Jahr

1 Grazian Giulio Carisma Team 0:29:23; 2 Brutti Simone S.C. Barbieri +00:19; 3 Turatta Alessandro Beltrami Tsa +00:23; 4 Palermo Jacopo Velo’ Montirone +01:01; 5 Gaspari Emmanuele G.S. Alto Adige – Südtirolpost +01:09

Jugend männlich 1. Jahr

1 Acanfora Mattia Beltrami Tsa 0:39:46; 2 Gualtieri Matteo Jacopo Uc Costamasnaga Asd +00:38; 3 Soddu Marco Bike Movement – Trentinoerbe +01:38; 4 Philippot Joel G.S. Lupi Valle D’Aosta +02:18; 5 Bianchi Riccardo Asd Gagabike Team +02:28

Jugend männlich 2. Jahr

1 Cingolani Tommaso Petrucci Zero24 Cycling Team 0:39:32; 2 Fasoli Riccardo Speed Bike Rocks +00:15; 3 Pinna Roberto Beltrami Tsa +00:16; 4 Piras Stefano Quiliano Bike Speed Wheel +00:17; 5 Armanasco Raffaele U.S.Bias Sono Asd +00:18