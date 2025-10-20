Marokko düpiert Argentinien und ist U20-Fußball-Weltmeister

Von: APA/sda

Marokko hat bei der U20-WM in Chile die Überraschung perfekt gemacht. Die Nordafrikaner krönten sich dank eines 2:0-Sieges gegen den Favoriten Argentinien in Santiago zum ersten Mal zum Weltmeister in dieser Altersklasse. Stürmer Yassir Zabiri erzielte in der 12. und 29. Minute beide Tore und sicherte der Mannschaft vor rund 43.000 Zuschauern den Pokal. Jubeln durfte dabei auch Smail Bakhty (18), Spieler von Sturm Graz II, der in Marokkos Innenverteidigung durchspielte.

Marokko ist erst der zweite U20-Titelträger vom afrikanischen Kontinent nach Ghana 2009. Das Land erlebt gerade erfolgreiche Fußballzeiten. Bei der WM 2022 in Katar stieß Marokkos A-Nationalmannschaft bis ins Halbfinale vor. Bei den Olympischen Spielen in Paris gewann die marokkanische Auswahl die Bronzemedaille. Im Jahr 2030 wird das Land gemeinsam mit Spanien und Portugal die WM ausrichten.