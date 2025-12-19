Von: ka

St. Ulrich – Am 16. Dezember 2025 um 17.00 Uhr wurde in der Bibliothek St. Ulrich das Kinderbuch „Fritz, das Eichhörnchen – ein kleiner Lausbub wird erwachsen“ vorgestellt. Die Autorin Renate Pichler und die Illustratorin Evi Gasser präsentierten gemeinsam ein Herzensprojekt, das durch liebevolle Texte und ausdrucksstarke Illustrationen besticht.

Die Geschichte stammt aus der Feder von Renate Pichler, die das Abenteuer von Fritz ursprünglich für ihre drei Kinder erfunden und ihnen während ihrer Kindheit erzählt hat. Nun, da ihre Kinder erwachsen sind, hat sie diese Erzählung verschriftlicht – nicht nur als persönliches Geschenk, sondern mit dem Wunsch, die Geschichte in die Welt hinauszutragen und viele weitere Kinderherzen zu berühren.

In Kombination mit den einfühlsamen Illustrationen von Evi Gasser ist ein pädagogisch wertvolles und zugleich aussagekräftiges Kinderbuch entstanden. Die Geschichte thematisiert Freundschaft, das Sammeln eigener Erfahrungen, persönliches Wachstum, das Loslassen sowie die Liebe zum Nächsten. Darüber hinaus werden besondere Merkmale der Eichhörnchen beschrieben und die vier Jahreszeiten in die Erzählung eingebunden.

Ein besonderes Anliegen von Renate Pichler ist die Bedeutung des Vorlesens und Geschichtenerzählens für eine gesunde kindliche Entwicklung. In einer Welt voller Reizüberflutung lädt das Eintauchen in Fantasiewelten zum Abschalten ein – eine Wohltat nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Dieser Gedanke findet sich bereits auf der ersten Seite des Buches wieder und ruft zu mehr Achtsamkeit und Sensibilität auf.

Die friedlichen, warmen und detailreichen Bilder von Evi Gasser ziehen Betrachterinnen und Betrachter sofort in ihren Bann und machen Lust, in die Geschichte einzutauchen. Das Buch eignet sich sowohl zum Vorlesen am Tag als auch als liebevolle Gutenachtgeschichte und wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Andreas von Mörl für den Druck im Verlag A. Weger, dem Amt für Kultur sowie der Raiffeisenkasse Kastelruth-St. Ulrich für die finanzielle Unterstützung. Ebenso bedanken sich die Autorinnen herzlich bei der Bibliothek St. Ulrich für die gelungene Organisation der Veranstaltung. Ein großes Dankeschön geht außerdem an alle Besucherinnen und Besucher – insbesondere an die Kinder, die aufmerksam zugehört und nach der Präsentation gemeinsam mit Evi Gasser das Eichhörnchen Fritz gezeichnet haben.

Das Buch ist im Buchhandel zum Preis von 16,00 € erhältlich sowie direkt bei

Evi Gasser (info@evigasser.com) oder Renate Pichler (picren3@gmail.com)

Über das Buch:

Fritz das Eichhörnchen

Ein kleiner Lausbub wird erwachsen

Fritz, das Eichhörnchenkind, hüpft mit großer Lebensfreude unbesonnen durch den Wald und neckt die anderen Tiere in der Umgebung. Bis zu dem Tag, an dem er des Besseren belehrt wird…

Text: Renate Pichler

Illustrationen: Evi Gasser

© Verlag A. Weger

21 x 26 cm – 28 Seiten

ISBN: 978-88-6563-408-0

Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren