Marokko lebt den Traum: Jubelfeiern in Bozen

Bozen – Marokko ist das Überaschungsteam bei der Fußball-WM in Katar. Als erstes Team des afrikanischen Kontinents überhaupt hat es die marokkanische Nationalelf in ein Semifinale einer Weltmeisterschaft geschafft. Die Kicker aus Nordafrika bezwangen zuletzt Spanien und am Samstag auch Portugal. Die Maghrebiner treffen nun im Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) auf Titelverteidiger Frankreich.

Nach dem Sieg über Portugal gab es auch in Bozen kein Halten mehr: In Südtirol leben rund 3.600 Marokkaner. Hunderte von ihnen verfolgten das Spiel beim Public Viewing bei der Messe Bozen. Danach ging es zum Feiern zum Siegesplatz in Bozen. Auch viele Italiener freuten sich mit, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Bei der Feier am Siegesplatz wurden Fahnen geschwenkt, Jubelschreie und Gesänge angestimmt und es gab auch Feuerwerke zu bestaunen. Die Ordnungshüter verfolgten das Schauspiel vom Rande aus. Einen Anlass einzuschreiten gab es aber nicht. Alles verlief friedlich.

Das Halbfinal-Spiel gegen Frankreich soll ebenfalls in der Messe Bozen beim Public Viewing verfolgt werden können.

Feiern in den Niederlanden eskalieren

So friedlich wie in Bozen verliefen die Siegesfeiern jedoch nicht überall.

In den Niederlanden eskalierten die Feiern marokkanischer Fans. Medienberichten zufolge musste die Polizei in Amsterdam, Rotterdam und Utrecht einschreiten. Es gab mehrere Festnahmen.

Auch in Mailand haben Tausende Fans gefeiert, dort wurde ein 30-jähriger Mann in der Menschenmenge durch Messerstiche verletzt.