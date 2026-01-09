Aktuelle Seite: Home > Sport > Marokko und Senegal erste Afrika-Cup-Halbfinalisten
Ndiaye schoss Senegal ins Afrika-Cup-Viertelfinale

Marokko und Senegal erste Afrika-Cup-Halbfinalisten

Freitag, 09. Januar 2026 | 22:29 Uhr
Ndiaye schoss Senegal ins Afrika-Cup-Viertelfinale
APA/APA/AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT
Schriftgröße

Von: APA/dpa/sda

Senegal und Gastgeber Marokko sind am Freitag als erste Mannschaften ins Halbfinale des Fußball-Afrika-Cups eingezogen. Im ersten Viertelfinale des Turniers gewann 2022-Champion Senegal in Tanger 1:0 gegen Mali. Danach zogen die Hausherren mit einem 2:0 in Rabat über Kamerun nach. Für Senegal geht es nun am Mittwoch gegen den Sieger aus Ägypten gegen Elfenbeinküste, Marokko trifft auf Algerien oder Nigeria.

Marokko-Star Brahim Diaz traf auch im fünften Spiel dieser Endrunde. Der Profi von Real Madrid lenkte in der 26. Minute einen Schuss geschickt ins gegnerische Tor. Das 2:0 erzielte Ismael Saibari von PSV Eindhoven eine gute Viertelstunde vor Schluss. Rapid-Mittelfeldmann Martin Ndzie schien bei Kamerun nicht im Kader auf.

Bei Senegals Erfolg über Mali passierten die entscheidenden Aktionen vor dem Seitenwechsel. Evertons Iliman Ndiaye gelang der entscheidende Treffer (27.) und Malis Mittelfeldspieler Yves Bissouma sah Gelb-Rot (45.).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
33
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
30
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
29
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
25
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 