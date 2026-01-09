Marokko und Senegal erste Afrika-Cup-Halbfinalisten

Von: APA/dpa/sda

Senegal und Gastgeber Marokko sind am Freitag als erste Mannschaften ins Halbfinale des Fußball-Afrika-Cups eingezogen. Im ersten Viertelfinale des Turniers gewann 2022-Champion Senegal in Tanger 1:0 gegen Mali. Danach zogen die Hausherren mit einem 2:0 in Rabat über Kamerun nach. Für Senegal geht es nun am Mittwoch gegen den Sieger aus Ägypten gegen Elfenbeinküste, Marokko trifft auf Algerien oder Nigeria.

Marokko-Star Brahim Diaz traf auch im fünften Spiel dieser Endrunde. Der Profi von Real Madrid lenkte in der 26. Minute einen Schuss geschickt ins gegnerische Tor. Das 2:0 erzielte Ismael Saibari von PSV Eindhoven eine gute Viertelstunde vor Schluss. Rapid-Mittelfeldmann Martin Ndzie schien bei Kamerun nicht im Kader auf.

Bei Senegals Erfolg über Mali passierten die entscheidenden Aktionen vor dem Seitenwechsel. Evertons Iliman Ndiaye gelang der entscheidende Treffer (27.) und Malis Mittelfeldspieler Yves Bissouma sah Gelb-Rot (45.).