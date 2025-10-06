Aktuelle Seite: Home > Sport > Marquez verpasst mit Bruch am Schulterblatt zwei Rennen
Marquez verpasst mit Bruch am Schulterblatt zwei Rennen

Montag, 06. Oktober 2025 | 22:21 Uhr
APA/APA/AFP/SONNY TUMBELAKA
Von: APA/sda

MotoGP-Star Marc Marquez verpasst nach seinem Sturz am Wochenende in Indonesien die nächsten zwei Grand Prix. Der spanische Ducati-Pilot, der bereits als Weltmeister feststeht, zog sich neben einer Bänderverletzung einen Bruch des Rabenschnabelfortsatzes in der rechten Schulter zu, einem knöchernen Fortsatz des Schulterblatts. Wie der Rennstall des siebenfachen Weltmeisters am Montag mitteilte, ist keine Operation notwendig.

Um die Verletzung konservativ zu behandeln, muss die betroffene Schulter bis zur vollständigen Genesung ruhiggestellt bleiben. Die Grand Prix von Australien und Malaysia an den letzten beiden Oktober-Wochenenden finden deshalb ohne Marquez statt. “Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend, aber es ist wichtig, die Genesungszeit einzuhalten”, wurde Marquez in einer Mitteilung zitiert. Ein Zusammenhang mit Marquez’ früherer Verletzung an derselben Schulter sei ausgeschlossen, erklärten die zuständigen Ärzte.

