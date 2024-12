Marta Rossetti bleibt unschlagbar

Von: mk

Ahrntal – Das erste Slalom Europacup Rennen der Damen ging heute auf der Goasleitn-Piste in der Skiworld Ahrntal bei besten Bedingungen über die Bühne. Nicht zu schlagen war die Azzurra Marta Rossetti die sich in einem hochklassigen Rennen vor Marion Chevrier aus Frankreich und Charlotte Lingg aus Liechtenstein durchsetzen konnte.

Die anspruchsvolle bestens präparierte Strecke verlangte den knapp 100 Läuferinnen ihr ganzes Können ab. Im ersten Durchgang konnte sich Aline Hoepli aus der Schweiz mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor der Italienerin Marta Rossetti an die Spitze setzen. In einem spannenden zweiten Lauf konnte Hoepli ihre Halbzeitführung nicht verteidigen und Rossetti holte sich vor Marion Chevrier und Charlotte Lingg zum ersten Mal den begehrten Sieg im Ahrntal und kann sich damit als „Queen of Goasleitn“ feiern lassen.

1. Platz: MARTA ROSSETTI (ITA)

2. Platz: MARION CHEVRIER (FRA)

3. Platz: CHARLOTTE LINGG (LIE)

Von den jungen Südtiroler Athletinnen konnten Vera Tschurtschenthaler mit dem zwölften Platz, Celina Haller mit dem 17. Platz und Laura Steinmair mit Platz 21 wertvolle Europacup-Punkte sammeln. Am morgigen Freitag geht es weiter mit dem zweiten Damen-Slalom auf der Goasleitn-Piste. Dann ebenfalls mit einem bunten Rahmenprogramm für die Zuschauer vor Ort mit der Partyband ‚The Jam’son Duo‘ und wiederum der Möglichkeit die Rennen auch online per Live-Stream auf www.queensofgoasleitn.com zu verfolgen.