Masters: Zweiter Platz für Südtirol Team Club

Tivoli – Am Wochenende fand in Tivoli die Mannschafts-Italienmeisterschaft der Masters statt. Unter den 25 teilnehmenden Klubs war auch der Südtirol Team Club mit einer Frauen- und Männermannschaft vertreten.

Vor fünf Jahren gelang den Damen des Südtirol Team Club sogar der große Coup, als sich die Athletinnen von Präsident Edmund Lanziner in L‘Aquila in den Abruzzen erstmals zu den Mannschafts-Italienmeisterinnen kürten. Seit 2011 standen die STC-Damen dann immer auf dem Podest, nur 2017 (Rang 8) und 2019 (Platz 4) reichte es nicht fürs „Stockerl“. Nach einem Jahr Corona-Pause schafften sie es heuer wieder auf das Podest. Die Südtirolerinnen wurden mit 1257 Punkten Zweite, hinter ASD Liberatletica, die sich mit 1272 Punkten den „Scudetto“ sicherten. Die lokalen Athletinnen holten in den Einzeldisziplinen sechs Siege. Erfolgreichste Athletin im Südtirol Team Club war einmal mehr Waltraud Mattedi, die sowohl im Diskus- als auch im Speerwurf als Siegerin hervorging. Zwei Titel holte auch Mittelstreckenläuferin Elisabeth Moser (1500 und 3000 m). Den Italienmeistertitel gewannen auch Kugelstoßerin Renate Schäfer sowie 200-m-Hürdenass Erika Niedermayr. Zwei Mal Silber ging hingegen an die Truderin Rosanna Barbi Lanziner über 800 m und Renate Prast über 100 m.

Herrenteam auf Platz 17

Weniger gut lief es hingegen für die Herren-Mannschaft des Südtirol Team Club. Nach zuletzt drei achten Plätzen und dem 12. Rang 2019, schaute diesmal Platz 17 heraus. Die lokalen Athleten kehrten mit leeren Händen nach Hause zurück, denn niemand gelang der Sprung aufs Podest. Roman Zublasing schrammte im Speerwurf (5.) knapp am Podest vorbei, in die Top Ten schafften es auch der Lananer Hubert Indra (200 m Hürden + Hochsprung) sowie Kugelstoßer Edmund Lanziner.