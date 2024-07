Matches von Grabher und Ofner in Paris wegen Regens vertagt

Von: apa

Der Auftakt der olympischen Tennis-Bewerbe ist am Samstag regenbedingt nur mit einem Mini-Programm abgelaufen. Bloß auf den beiden überdachten Courts konnte gespielt werden. Gegen 17.40 Uhr wurden auch die letzten für die Außenplätze vorgesehenen Partien vertagt. Darunter befanden sich auch das Match der Vorarlbergerin Julia Grabher gegen Emma Navarro (USA-11) und jenes des Steirers Sebastian Ofner gegen Robin Haase (NED). Einige Asse zogen indes locker in Runde zwei ein.

Den Anfang auf dem Court Philippe-Chatrier machte die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek mit einem 6:2,7:5-Erfolg gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu. Die vierfache French-Open-Siegerin aus Polen ist auf dem Sand von Roland Garros die Top-Favoritin auf Gold. Die 23-Jährige hatte aber mehr zu kämpfen als ihr lieb war. Im zweiten Satz drehte sie einen 3:5-Rückstand mit vier Spielgewinnen in Folge zum Aufstieg. Swiatek: “Ich bin froh, dass ich da mein Level noch einmal steigern konnte, da ich doch einen Zweisatzsieg wollte. Erste Runden speziell bei Olympia sind nie leicht.”

Swiateks diesjährige italienische French-Open-Finalgegnerin Jasmine Paolini (Nr. 4) besiegte die Rumänin Ana Bogdan auf dem Court Suzanne-Lenglen 7:5,6:3.

Der bei den Männern topgesetzte Novak Djokovic hatte mit dem aufgrund von Absagen ins Feld gerutschten Doppelspieler Matthew Ebden bei einem 6:0,6:1 erwartungsgemäß keine Probleme. Der nächste Gegner des Serben könnte in einem Schlager Rafael Nadal sein, sofern sich der Spanier gegen den Ungarn Marton Fucsovics durchsetzt. Ebden nahm seinen unerwarteten Einzel-Auftritt mit Humor: “Mein davor letztes Einzel-Match war vor fast zwei Jahren. Aber ich habe meine Einzel-Karriere nie offiziell beendet. Also das könnte es jetzt gewesen sein.”

Der zweitgereihte Spanier Carlos Alcaraz startete mit einem 6:3,6:1 gegen den Libanesen Hady Habib in das Turnier. Auch der US-Amerikaner Taylor Fritz kam weiter. Für den Abend ist Alcaraz’ Auftakt-Doppel mit Nadal geplant, danach startet die Deutsche Angelique Kerber im Hit gegen Naomi Osaka in das letzte Turnier ihrer Karriere. Für Suzanne-Lenglen war noch der Auftritt des Russen Daniil Medwedew (4) gegen den Australier Rinky Hijikata geplant. Der Sieger dieser Begegnung trifft in der zweiten Runde auf Ofner oder Haase.