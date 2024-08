Mateusz Praszelik ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Von: mk

Bozen – Mateusz Praszelik spielt in der Saison 2024/25 für den FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit dem Transferrechteinhaber Hellas Verona auf ein einjähriges Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2025 geeinigt.

Geboren am 26. September 2000 in Racibórz (Polen), erhielt der Mittelfeldspieler (184 cm, Rechtsfuß) seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor von Legia Warschau. Mit den Junioren des polnischen Traditionsvereins gewann Praszelik 2016/17 die U19-Meisterschaft und nahm unter anderem an der UEFA Youth League teil. Sein Debüt für die Profimannschaft feierte er im Alter von 18 Jahren im polnischen Pokal. Wenige Monate später absolvierte Praszelik auch sein erstes Ligaspiel für Legia Warschau.

In jungen Jahren wurde Praszelik regelmäßig für die polnischen Jugendnationalmannschaften berufen. Für die U21-Auswahl seines Heimatlands absolvierte der Mittelfeldspieler fünf Spiele.

Am Ende der Saison 2019/20 gewann Praszelik mit Legia Warschau den polnischen Meistertitel, wechselte aber anschließend ligaintern zu Śląsk Wrocław. Nach starken eineinhalb Jahren mit dem Verein aus Breslau wurden seine Spielerrechte im Jänner 2022 von Hellas Verona erworben. Nur wenige Tage später feierte Praszelik gegen Juventus sein Debüt in der Serie A.

Im Winter 2023 wechselte Praszelik auf Leihbasis zu Cosenza in die Serie B, wo er in den vergangenen eineinhalb Saisons 37 Pflichtspiele bestritt.

Der FCS heißt Mateusz Praszelik herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.