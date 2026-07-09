Matt Bradley bleibt Bozen treu

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem italienischen Nationalteam-Stürmer Matt Bradley für die Saison 2026/27 erzielt wurde. Der 29-Jährige geht damit in seine dritte aufeinanderfolgende Spielzeit im weiß-roten Trikot, in dem er bislang 97 Punkte in 111 Einsätzen gesammelt hat.

Bradley war im Sommer 2024 nach Bozen gekommen und hatte sich in seiner ersten Saison mit 16 Toren und 25 Assists zum Topscorer der Regular Season gekrönt. In den Playoffs legte er weitere 2 Tore und 3 Assists nach. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer 13 Tore und 31 Assists zwischen Regular Season und Playoffs und war zudem der beste Scorer der Foxes in der Champions Hockey League, in der er mit drei Toren und vier Assists auf sich aufmerksam machte. Den Fans besonders in Erinnerung geblieben ist dabei sein Treffer 21 Sekunden vor Ende der Partie bei Lukko Rauma, der den Foxes den vollen Punktegewinn in Finnland sicherte.

In der Zwischenzeit wurde Bradley auch für die italienische Nationalmannschaft spielberechtigt, mit der er sowohl an den Olympischen Spielen Milano Cortina teilnahm, bei denen er zwei Tore gegen Schweden und die Slowakei erzielte, als auch an der Top-Division-Weltmeisterschaft in der Schweiz.

„Ich freue mich riesig darauf, für eine weitere Saison das weiß-rote Trikot zu tragen“, so Bradley. „Es macht mich sehr glücklich, zurück zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs wieder loszulegen und alles dafür zu geben, den Titel nach Bozen zu holen. Genießt den restlichen Sommer, wir sehen uns bald!“.

Die Karriere

Geboren am 22. Januar 1997 in Vancouver, Kanada, zeigte Bradley bereits in den nordamerikanischen Nachwuchsligen starke Zahlen, die ihm 2015 auch den Draft durch die Montreal Canadiens einbrachten (fünfte Runde, 131. Stelle). Sein Profidebüt gab Bradley 2018 und gewann in seiner ersten ECHL-Saison mit den Newfoundland Growlers die Meisterschaft. Auch die drei darauffolgenden Spielzeiten verbrachte er in der East Coast Hockey League, wobei er auch sein Debüt in der AHL feierte (sechs Spiele für die Toronto Marlies und die Milwaukee Admirals). Am Ende seiner Zeit in Nordamerika standen für ihn 141 Punkte in 231 Spielen zu Buche, davon 51 Tore und 90 Assists.

Am 8. Dezember 2021 wagte er den Sprung nach Übersee und unterschrieb in Wien. In Europa fand er eine neue Dimension und war in eineinhalb Spielzeiten bei den Capitals mit 41 Toren und 63 Assists in 89 Spielen der beste Scorer des Teams. In beiden Jahren schied er mit Wien im Playoff-Halbfinale aus, zunächst gegen Salzburg, dann gegen Bozen. Seine Leistungen weckten das Interesse der Straubing Tigers, für die er in der DEL-Saison 2023/24 in 53 Spielen 19 Punkte erzielte (sechs Tore und 13 Assists). 2024 begann schließlich sein Abenteuer in Bozen.

Weitere Informationen zu Matt Bradley: https://www.eliteprospects.com/player/199714/matt-bradley